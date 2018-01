Kaspersky Lab all'ICS Forum 2018: sicurezza informatica e industria 4.0

Kaspersky Lab, all'ICS Forum 2018 si parlerà di sicurezza informatica e cyberspionaggio nell'industria 4.0

Kaspersky Lab sarà presente all'ICS Forum 2018, il 30 gennaio, per affrontare i temi della sicurezza informatica e del cyberspionaggio rivolto all'industria 4.0. L'azienda presenterà le previsioni 2018 sulle minacce per il settore industriale e i percorsi che le imprese dovranno intraprendere per proteggersi. Secondo l’indagine IT Security Risks - condotta da Kaspersky Lab e B2B International - infatti, il 28% delle organizzazioni industriali intervistate ha subito attacchi mirati negli ultimi 12 mesi. Si tratta dell’8% in più rispetto allo scorso anno: l’aumento riguarda sia il numero di attacchi sia la loro complessità, un dato preoccupante considerato che le conseguenze di un attacco rivolto a questo settore specifico potrebbero essere disastrose. Inoltre, il trend non accenna a diminuire: secondo gli esperti dell’ICS CERT di Kaspersky Lab, nel 2018 i sistemi di sicurezza industriale rischieranno principalmente attacchi mirati di tipo ransomware e saranno sempre più oggetto di cyberspionaggio industriale, in particolare il furto di dati dai sistemi informativi industriali che alimenteranno il mercato nero già in crescita.

All'ICS FORUM 2018 Fabio Sammartino, Head of Pre-Sales di Kaspersky Lab Italia

All'ICS Forum 2018, mostra convegno organizzata da Messe Frankfurt Italia in collaborazione con Innovation Post e che andrà in scena al Grand Visconti Palace di Milano, ci sarà Fabio Sammartino, Head of Pre-Sales di Kaspersky Lab Italia, che interverrà all'interno del panel a tema "La Cyber Security industriale nel percorso di digital transformation delle imprese manufatturiere. I numeri del cyber-rischio, assessment e indicazioni per le PMI". Il livello sempre più alto di digitalizzazione di questo settore, infatti, ha evidenziato la necessità di disporre di sistemi di protezione dell’infrastruttura industriale in quanto ogni dispositivo connesso alla rete industriale potrebbe trasformarsi in preziosa fonte di dati e in un punto di accesso alla rete per i cybercriminali.

Fabio Sammartino, Head of Pre-Sales di Kaspersky Lab Italia, ha commentato così il tema della cybersecurity industriale. “Il 2017 ha cambiato le regole del gioco per quel che riguarda la sicurezza industriale: attacchi ransomware distruttivi come WannaCry e ExPetr hanno cambiato per sempre l'atteggiamento delle aziende industriali nei confronti della protezione dei sistemi di produzione essenziali. Questo ha rappresentato uno sviluppo importante poiché i Sistemi di Sicurezza Operativi sono meno sicuri delle reti IT aziendali e il loro danneggiamento avrebbe delle conseguenze decisamente peggiori. Fortunatamente, nel 2018 verranno implementate nuove normative in materia di cybersecurity per i sistemi industriali. Queste includeranno maggiori controlli alla sicurezza di infrastrutture critiche e impianti di beni industriali, requisito che dovrebbe aumentare sia la protezione che la consapevolezza. Nel corso dell’anno assisteremo anche ad una crescente disponibilità e maggiori investimenti in assicurazioni per la sicurezza informatica industriale".

Cybersecurity industriale: le soluzioni proposte da Kaspersky Lab

Per le aziende è sempre più importante implementare una soluzione di sicurezza complessa, specificamente progettata per proteggere gli ambienti industriali automatizzati, altamente flessibile e configurata in conformità con i processi tecnologici di ciascuna organizzazione. Kaspersky Lab, a tale scopo, offre tecnologie e servizi che coprono le varie esigenze delle imprese industriali e sono progettati per proteggere ogni livello, inclusi server SCADA, HMI, workstations di progettazione, PLC, connessioni di rete e postazioni di lavoro. Kaspersky Industrial CyberSecurity è una soluzione olistica che copre tutte le fasi del modello di sicurezza adattivo, dalla previsione di nuovi vettori di attacco all'uso di tecnologie specializzate per la prevenzione, il rilevamento e la risposta.