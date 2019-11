L'Inter sbarca su QQ Music, lo spotify cinese da 800 milioni di utenti

QQ Music diventa partner musicale esclusivo di FC Internazionale Milano in Cina con il lancio di "Project InterMusica", con lo scopo di alimentare, cavalcare e liberare uno spirito di gioventù. E' quanto si legge sul portale cinese Weibo. I nerazzurri sono i primi in Europa ad arrivare sull'app

Primo club europeo a stringere un accordo con QQ Music, Inter viaggerà verso uno stile musicale più creativo grazie a questo co-branding marketing e offrirà così un'esperienza musicale personalizzata e di alta qualità agli appassionati di calcio come si legge su InterOfficialSite.

"Project InterMusica" ha come obiettivo quello di ricercare affinità tra sport e musica, al fine di soddisfare i gusti e di introdurre uno stile musicale creativo e innovativo nella vita degli utenti. Facendo affidamento sul grande numero di utenti registrati su QQ Music e utilizzando la musica come vettore, l'Inter potrà trasmettere l'entusiasmo e la passione anche al di fuori del campo e, allo stesso tempo, potrà portare la cultura calcistica nella vita degli utenti.

QQ Music è la principale piattaforma di streaming musicale in Cina. L'accordo con Inter arricchirà i contenuti musicali presenti: l'esperienza musicale sarà diversificata. Su QQ Music vi è una grande quantità di contenuti musicali personalizzati, che si rivolgono alla Generazione Z della Cina, una generazione molto attenta alla correlazione tra il brand e la propria personalità.

Per questa ragione, come precisa la società dal sito InterOfficialSite, l'Inter va incontro alla spinta giovanile di QQ Music in maniera multidimensionale: verranno condivise le playlist musicali dei calciatori; la musica sarà usata come strumento per comunicare emotivamente con gli utenti; una collaborazione con QQ Music per invitare la cantautrice cinese Tia Ray a lanciare la propria canzone "呃"; l'introduzione di skin creative personalizzate, al fine di rafforzare il legame emotivo con i giovani utenti.

Gli stili creativi avvieranno l'integrazione della cultura calcistica con il giovane ecosistema culturale. Sarà l'unione dell'ecologia culturale calcistica dell'Inter, club con una storia ultracentenaria, con la piattaforma musicale leader in Cina: si scatenerà una reazione chimica tra calcio e musica, al fine di attirare l'attenzione di un grande numero di utenti. Il 'Project InterMusica' creato da Inter e QQ Music è una pietra miliare nella promozione del calcio nelle giovani generazioni.

In futuro Inter e QQ Music lavoreranno insieme per esplorare le diversità della cultura calcistica, per la creazione di esperienze musicali di alta qualità, contenuti personalizzati e prodotti creativi. Un'unione che contribuirà a rafforzare la nuova ecologia della cultura calcistica.