L’Oréal insieme a Mario Mele & Partners

Il gruppo L’Oréal rinnova la collaborazione con il gruppo Mario Mele & Partners.

Si riconferma la collaborazione della Mario Mele & Partners con il gruppo L’Oréal per quanto riguarda le attività di Media Relation e Digital PR.

L’agenzia continuerà a seguire i marchi L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Franck Provost ed Essie.

Cinque brand dalle anime diverse che comunicano a target di riferimento differenti, per i quali nel corso dell’anno saranno sviluppate attività in accordo con le strategie di marketing e comunicazione pianificate, oltre a progetti speciali e corporate.

Inoltre Mario Mele & Partners si conferma al fianco della divisione Cosmétique Active, presente nel canale farmacie con i brand Vichy, La Roche-Posay, Roger&Gallet, SkinCeuticals, ai quali si aggiunge nel 2018 CeraVe, marchio americano recentemente acquisito dal gruppo L’Oréal.