L’Unità sospende le pubblicazioni

"Ci sono storie che non dovrebbero finire, per la storia che hanno raccontato e testimoniato, per quella che hanno cercato di capire, per chi ci ha creduto, per chi ci ha messo passione, professionalita' e attaccamento. Questa storia, la nostra, hanno deciso di chiuderla nel modo peggiore, calpestando diritti, calpestando lo stesso nome che porta questa testata, cio' che ha rappresentato e cio' che avrebbe potuto rappresentare". E' scritto nell'editoriale dell'Unita' del 3 giugno firmato dall'assemblea delle redattrici e dei redattori, dopo la comunicazione da parte dell'azienda della decisione di sospendere le pubblicazioni.

Nella comunicazione era aggiunto dall'amministratore delegato Guido Stefanelli "riteniamo che questa sia la scelta piu' giusta da fare in attesa di portare a compimento le procedure di ristrutturazione aziendale". Ll'assemblea dei redattori parla dell'Unita' "uccisa giorno dopo giorno dall'incuria di questi ultimi due anni". Chiamando in causa "gli editori di maggioranza, la Piesse di Massimo Pessina e Guido Stefanelli, Eyu, che fa capo al Partito democratico, e lo stesso segretario del Pd Matteo Renzi a cui piu' volte ci siamo rivolti senza mai ottenere una risposta o una parola di solidarieta' nei momenti piu' duri della lotta".