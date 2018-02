Land Rover BORN Awards, aperte le iscrizioni al contest internazionale

Land Rover BORN Awards, al via le iscrizioni all'edizione 2018. Nella foto Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover e JC Chopin,CEO e direttore artistico dei BORN Awards

Land Rover BORN Awards, aprono le iscrizioni al contest internazionale che premia la creativita' e l'eccellenza nel design : tutti i dettagli

Aperte ufficialmente anche in Italia le iscrizioni alla quarta edizione del contest internazionale di design ''Land Rover BORN Awards'',il riconoscimento promosso da Land Rover e BORN, piattaforma che sostiene la creatività delle migliori realtà nazionali ed internazionali nel settore del design. I premi di questa edizione avranno in comune il tema "Peerless", ''senza pari'' e premieranno la realizzazione di prodotti capaci non solo di conciliare funzionalità ed estetica, ma anche di migliorare la qualità della vita. Saranno sei le categorie coinvolte nel contest: architettura, tecnologia, design, moda, sport e mobilità. Il contest è aperto a tutti i creativi - emergenti e non - che potranno iscriversi sul sito www.born.com che potranno proporre i loro progetti entro fine marzo 2018. I vincitori italiani saranno invitati ad esporre le loro creazioni all’interno di un allestimento durante la Design Week di Milano (dal 17 al 22 aprile 2018), accanto ai vincitori di altre cinque nazioni del mondo.I vincitori parteciperanno in seguito alla premiazione finale, i cui vincitori saranno annunciati nel corso di un esclusivo evento al Design Museum di Londra.

Tutti i premiati prenderanno parte ad incontri tematici organizzati da BORN sul tema "Quando la creatività incontra il successo", format ormai noti con il nome di “Conversation with". L’edizione di quest’anno prevede per la prima volta, accanto alla consueta premiazione a livello internazionale, l’istituzione di sei finali nazionali, con lo scopo di rispettare le differenze culturali dei vari paesi coinvolti: Stati Uniti, Cina, UK, Italia, Francia e Spagna.

Land Rover BORN Awards, aprono le iscrizioni al contest internazionale che premia la creatività e l'eccellenza nel design : ecco la giuria dell'edizione italiana





In Italia, la scelta dei vincitori spetterà ad una giuria di esperti del mondo del lusso e del design, co-diretta da Jean-Christophe Chopin, fondatore, CEO e Direttore creativo dei Born Awards e da Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover. Tra gli altri giurati figurano nomi illustri quali: Phillippe Lamy (Managing Director EMEA Loropiana) Marva Griffin (Fondatrice del Salone Satellite), Luisa Collina (Preside Scuola del Design del Politecnico di Milano), Angelo Flaccavento (giornalista di moda), Tommaso Micaglio (Managing Partner di One33 Investment House), Carlo Borromeo (vincitore dei Land Rover BORN Awards 2017), le sorelle Sella (vincitrici dei Land Rover BORN Awards 2017) e Daniele Maver (Presidente di Jaguar Land Rover Italia). La giuria valuterà e premierà i progetti che si distingueranno per il carattere innovativo, la sostenibilità e la rilevanza.

Land Rover BORN Awards, aprono le iscrizioni al contest internazionale che premia la creatività e l'eccellenza nel design : il commento del Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver

«La collaborazione tra Land Rover e Born Awards si fonda sulla convinzione reciproca che la creatività e la funzionalità al servizio del design possano cambiare il modo in cui viviamo e guardiamo il mondo, migliorando la qualità della vita di ogni giorno.» ha dichiarato Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia.

Land Rover BORN Awards, aprono le iscrizioni al contest internazionale che premia la creatività e l'eccellenza nel design : il tema ''Peerless'' raccontato da Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover

«"Peerless" è un temine evocativo, affascinante, che rimanda all’idea che non vi sia nulla di comparabile. Un oggetto di design “peerless” si distingue per la sua unicità.» «È facile essere semplicemente diversi, ma per essere "Peerless" è necessario avere immaginazione, intelligenza e spirito innovativo, con quel tratto di intuizione in più. La partnership strategica che unisce Land Rover e BORN incoraggia le creazioni che pongono al centro il design e che saranno in grado di ispirare la prossima generazione di creativi del futuro.» ha spiegato Gerry McGovern,Chief Design Officer di Land Rover

Land Rover BORN Awards, aprono le iscrizioni al contest internazionale che premia la creatività e l'eccellenza nel design : le parole di Jean-Christophe Chopin, fondatore, CEO e direttore artistico dei BORN Awards

«Mi auguro che questa nuova edizione dei Land Rover BORN Awards veda la partecipazione di designer d’eccezione. Il tema "Peerless” o “senza pari" è decisamente perfetto per personalità con capacità spiccatamente innovative. BORN e Land Rover sono uniti nella convinzione dell'importanza di riconoscere il contributo che i nuovi creativi apportano alla realizzazione di un mondo migliore. Ho dato vita a questo contest per scoprire e celebrare il design più innovativo dal punto di vista funzionale ed estetico. Ampliando i premi a livello internazionale e organizzando le BORN Conversations, stiamo facendo un nuovo passo verso un mondo in cui il design possa avere un effetto tangibile sul miglioramento della vita di ognuno di noi.»