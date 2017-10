LaPresse, Nicola Assetta vicedirettore

Nuovo ingresso in LaPresse, la prima agenzia di stampa italiana multimediale a guida imprenditoriale. A partire dal 16 ottobre entra in azienda con la carica di vicedirettore, il giornalista Nicola Assetta.

Assetta supporterà il direttore Vittorio Oreggia e sarà responsabile dei contenuti dell'Area Video, settore di LaPresse in grande espansione.

"L'approdo di Nicola Assetta, professionista dal profilo alto, con una importante esperienza nel settore video, è la testimonianza che l'Editore continua nell'opera di consolidamento ed espansione dell'agenzia - dichiara il direttore di LaPresse Vittorio Oreggia - Forte della sua multimedialità, LaPresse si sta affermando prepotentemente nel panorama giornalistico italiano, ma nuovi traguardi e nuove sfide la attendono nei prossimi mesi: ecco perché ci stiamo attrezzando per essere sempre più forti e più competitivi. A Nicola va il mio benvenuto in squadra: assieme al vicedirettore Riccardo Bormioli daremo vita al tridente di LaPresse".

"Ho voluto fortemente un responsabile della parte video - afferma il presidente Marco Durante - LaPresse ora non può più nascondersi, il suo core business è il video".

Nicola Assetta, approda a LaPresse dopo oltre 20 anni di esperienza professionale nel mondo media e comunicazione in Italia e all'estero. Giornalista professionista dal 1996, è stato capo della redazione italiana e poi caporedattore centrale del canale allnews europeo EuroNews, Direttore Editoriale di Play Radio, Direttore di RCD - Redazione Contenuti Digitali di Rizzoli - Corriere della Sera e quindi Media Advisor di diverse aziende, società di produzione e gruppi editoriali di primo piano. È sposato e ha tre figli.