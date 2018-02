Leo Burnett, è ufficiale: Romeo Repetto Ceo

Leo Burnett ha ufficializzato il suo nuovo management di vertice confermando le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni. Nell’agenzia di Publicis Groupe arriva Romeo Repetto, nuovo amministratore delegato della sede italiana del network, mentre a Selmi Barissever e Lorenzo Crespi è stato affidato l’incarico di Direttori Creativi Esecutivi, affiancando Alessandro Antonini.

Romeo Repetto, con più di 25 anni di esperienza nel settore, passa da Bgs a Leo Burnett nel 1998 dove lavora su importanti clienti nazionali ed internazionali come Nintendo, Kellogg’s, Campari e Lindt. Assume poi l’incarico di General Manager della sede di Milano. Nel 2013 viene nominato Ceo di Publicis Italia e, dalla fine del 2014, diventa amministratore delegato di DLV Bbdo e Proximity Bbdo, ottenendo in poco più di tre anni risultati evidenti all’intera industry in termini di acquisizioni e business.



Lorenzo Crespi inizia a lavorare in pubblicità nel 2002 in Ddb Milano. Negli anni successivi ha lavorato per Dlvbbdo e Armando Testa. Il percorso di Selmi Barissever, invece, si è sviluppato passando attraverso agenzie come Dlvbbdo, Legas Delaney e Amirati Puris Lintas. Dal 2010 entrano in coppia come direttori creativi in Havas Milan, dove hanno un ruolo chiave nel processo di evoluzione dell’agenzia e hanno vinto numerosi premi nazionali e internazionali, come Eurobest, Epica, Adci, Adce, Mobius, New York Festival, e 4 Leoni al Festival di Cannes.

“In un mondo che cambia così rapidamente, per continuare ad essere al vertice del mercato, è necessario rinnovarsi in termine di organizzazione, di approccio e di tipologia di persone, a maggior ragione nei ruoli chiave”, commenta Daniela Canegallo, Ceo di Publicis Communications. “La scelta di Romeo, quale Ceo di Leo Burnett, ci è sembrata ideale. Grazie alla sua pluriennale esperienza, Romeo porta con sé competenze specifiche su strategie di comunicazione internazionale, digital, shopper marketing, design, consumer engagement e su tutti gli aspetti di comunicazione integrata, ma allo stesso tempo conosce perfettamente il valore dello Humankind, la filosofia che caratterizza tutto il processo di lavoro dell’agenzia. Selmi e Lorenzo sono due tra i direttori creativi che si sono distinti di più sul mercato italiano in questi ultimi anni e che credono nel valore di una creatività basata su dati e insights, perché per età e per cultura sono naturalmente propensi a questo. Sono quindi certa che il nuovo team permetterà all’agenzia di rispondere in modo sempre più smart alle esigenze dei clienti”.

“Mi ha riempito d’orgoglio essere chiamato a questo incarico e sono pronto a rendere Leo Burnett Italia ancora più competitiva e a contribuire all’ambizioso progetto di trasformazione già in atto”, è il commento di Romeo Repetto.

“Siamo entusiasti di questa nuova sfida e di entrare in un’agenzia unica per storia, carisma e reputazione creativa”, dichiarano Lorenzo Crespi e Selmi Barissever. “Siamo orgogliosi di collaborare con i professionisti di Leo Burnett e di poter mettere a disposizione dei suoi clienti la nostra visione strategica e creativa”.

