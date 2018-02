Los Angeles Times venduto per 500 mln al miliardario Patrick Soon-Shiong

Tronc cede ‘Los Angeles Times’ e ‘San Diego Union-Tribune’. I due quotidiani sono stati venduti a Nant Capital, il veicolo di investimento di Patrick Soon-Shiong, che li avrebbe acquistati per 500 milioni di dollari, come scrive primaonline. Un prezzo molto elevato, se si considera che l’intera Tronc – editore tra gli altri anche di ‘Chicago Tribune’, il ‘New York Daily News’ e il ‘Baltimore Sun’ – ha una capitalizzazione di mercato di 607,5 milioni di dollari. E, per fare un paragono, Jeff Bezos aveva sborsato 250 milioni di dollari per il ‘Washington Post’