Luca Casaura diventa Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia

Luca Casaura passa a Vodafone Italia. Il manager assume la carica lasciata vacante da qualche mese da Nicola Novellone e diventa Head of Brand and Advertising della società di telefonia. Nel nuovo incarico, Luca Casaura risponderà ad Andrea Rossini, Consumer Business Unit Director.

Dal 2015 Casaura ha lavorato in Costa Crociere con la responsabilità di Senior Vice Presidente Global and Strategic Marketing, occupandosi in particolare del rilancio dell’immagine della compagnia crocieristico dopo la tragedia della Costa Concordia all’Isola del Giglio.

Tra il 2008 e il 2012 Luca Casaura ha lavorato come marketing, communication and media director di Danone Italia, dopo molte esperienze internazionali, come marketing director della divisione “Enfants et Desserts” di Danone Francia e poi come marketing director di Danone Canada.