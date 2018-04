Luca Lindner, addio presidenza di McCann Worldgroup. Ecco i nuovi progetti

Luca Lindner ha rassegnato le dimissioni da presidente dell’agenzia McCannWorldgroup perché vuole avere uno stile di vita meno frenetico, che gli permetta di dedicarsi ai suoi interessi personali. Una svolta di vita insomma, che nel futuro vede ora altri progetti, come la lotta all’antisemitismo e a ogni forma di intolleranza religiosa. Non solo. Come spiega lui stesso ad Adcgroup, Luca Lindner si dedicherà anche alla costruzione di una rete dei migliori talenti italiani in tutto il mondo in collaborazione con l’Aspen Institute. La decisione risale a quasi un mese fa, ma la notizia era circolata solo su pochi siti e blog brasiliani.