Massimo Canepa nuovo Direttore del Personale della Società Casino de la Vallée

"La Società Casino de la Vallée S.p.A. ha scelto quale nuovo Direttore del Personale il Dottor Massimo Canepa di Sanremo. La scelta è stata ponderata con attenzione dalla Commissione di Selezione valutando le caratteristiche professionali e personali dello stesso in considerazione dell’importanza di tale figura e funzione all’indomani dell’Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 10 luglio 2017.

Si perfeziona così – si legge in una nota della Casino de la Vallée S.p.A. – un’altra tappa di implementazione del Piano di Ristrutturazione, approvato lo scorso 24 maggio, che prevedeva appunto la copertura di figure e di ruoli apicali in seno all’organizzazione aziendale. L’Amministratore Unico, Avv. Giulio Di Matteo, incontrerà il Dottor Canepa il 1° agosto 2017 per siglare l’accordo e per mettersi al lavoro da subito. Sempre il 1° di agosto si potrà conoscere anche il nominativo del nuovo General Manager del Grand Hôtel Billia".