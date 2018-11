Mediaset cede a Sky la piattaforma Premium. La svolta nelle pay tv

Mediaset vende a Sky R2, la società nata da Premium che fornisce servizi tecnologici e distributivi su piattaforma digitale terrestre a editori di contenuti pay tv.

L’operazione è stata ufficializzata con la decisione del Biscione di esercitare l’opzione di put che era prevista nell’accordo annunciato la scorsa primavera dai due gruppi, in virtù del quale Sky aveva ottenuto la possibilità di sbarcare con la propria offerta anche sul digitale terrestre, acquisendo contemporaneamente il diritto di ospitare i canali Premium su satellite .

Per arrivare la closing dell’operazione servirà un passaggio all’Antitrust e l'iter dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre.

L’operazione suscita qualche preoccupazione nei sindacati: “Non si conoscono ancora le garanzie di integrazione, continuità occupazionale e valorizzazione delle competenze professionali da parte di Sky Italia per gli oltre 100 lavoratori e lavoratrici di R2 – spiega in una nota la Slc Cgil – Si convochi immediatamente il tavolo di confronto con Sky e con Mediaset per valutare preventivamente l’impatto sociale della compravendita come previsto dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali e con le Rsu dalla stessa Mediaset lo scorso 24 aprile. A questo punto ogni ulteriore indugio apparirebbe del tutto incomprensibile e incontrarsi a ridosso del cambio di proprietà sarebbe ingiustificato”.