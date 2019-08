Mediaset, Vivendi contro il riassetto. Voterà 'no' nella prossima assemblea

Vivendi voterà all'assemblea del 4 settembre contro la proposta fusione di Mediaset con MediaforEurope (MfE). E' quanto si legge in una nota del gruppo francese. La decisione - prosegue la nota - arriva dopo aver valutato "i diritti che sarebbero riconosciuti, o negati, agli azionisti di minoranza, e a Vivendi in particolare, dal proposto statuto di MfE".

Per poter votare contro, alla luce del fatto che il consiglio di amministrazione di Mediaset le impedì di votare all'ultima assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 18 aprile, Vivendi comunica di aver presentato una richiesta al tribunale di Milano per ottenere un provvedimento "urgente idoneo a tutelare il diritto di partecipare e votare, con le azioni a lei intestate" all'assemblea di inizio settembre, ovvero per il pacchetto detenuto direttamente e pari al 9,99% del capitale. Vivendi detiene inoltre un pacchetto di Mediaset pari a circa il 19,2% conferito però al veicolo Simon Fiduciaria.