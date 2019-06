Meno sprechi e più risparmio: l'obiettivo degli elettrodomestici LG

LG Electronics, brand leader nel mercato degli elettrodomestici, lancia due nuove gamme di prodotto dall’elevato valore tecnologico: i frigoriferi combinati e la gamma di lavatrici AI DD, realizzati partendo proprio dalle esigenze dei consumatori.

Le abitudini dei consumatori sono in costante cambiamento: sono mutate le esigenze, gli stili di vita, le sensibilità e quindi anche le scelte di consumo e di approccio agli elettrodomestici.

La riduzione degli sprechi è diventata una priorità per molti consumatori. L’innovazione dei prodotti di LG risponde proprio a queste esigenze e, in particolare soddisfa l’esigenza dei consumatori che vogliono sprecare meno cibo, vestiti, risorse del pianeta, soldi e risparmiare di più, senza rinunciare al design e a funzioni smart.

Per questo motivo LG ha creato una nuova gamma di frigoriferi combinati e la gamma di lavatrici AI DD.

Francesco Salsa, Sales Director Home Appliances LG, ha detto ad Affaritaliani.it: “Sono diversi anni che lavoriamo sull’aspetto dell’innovazione. Intelligenza artificiale non significa solo smart connectivity ma dare valore aggiunto all’elettrodomestico. Nel mondo dei frigoriferi siamo ad oggi l’unica azienda sul mercato a poter dichiarare dei combinati in classe +++ -40%. Quindi prodotti di basso consumo energetico ma anche di basso impatto ambientale”.

VIDEO - Salsa, LG Electronics: "Innovazione al servizio del cliente e dell'ambiente"

Paolo Conti, Marketing Manager Home Appliances LG, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “La sostenibilità è un tema sempre più importante. Non soltanto per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente ma anche e soprattutto per gli usi e costumi quotidiani che vanno a influire sui portafogli e le risorse a disposizione. Con oggi possiamo dire che cambiamo musica lanciando sul mercato per la prima volta delle lavatrici dotate di intelligenza artificiale. La lavatrice riuscirà a riconoscere non soltanto il peso caricato all’interno del cestello ma anche la tipologia del tessuto riuscendo a elaborare la tipologia ideale di lavaggio. IN questo modo è possibile lavare al meglio i capi e impedire che questi si rovinino. Per noi la sostenibilità è risparmiare tempo, energia, acqua e curare al meglio i capi”.

VIDEO - Conti, LG Electronics: " La lavatrice intelligente e sostenibile"

Tecnologia

Grazie alle tecnologie integrate DoorCooling™ e Linear Cooling™, i nuovi frigoriferi combinati sono in grado di garantire una temperatura sempre costante all’interno del frigorifero, così da mantenere il cibo più fresco e più a lungo offrendo performance energetiche di altissimo standard A+++.

Anche AI DD, la nuova linea di lavatrici è caratterizzata da bassissimi consumi energetici raggiungendo, nel modello top di gamma, la classe A+++-50%, offrendo contemporaneamente tempi di lavaggio ridotti (solo 39”) e un sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere automaticamente i tessuti e individuare il lavaggio più adatto per ciascuno di essi.

Il tutto, con una capacità di carico aumentata senza intaccare l’ingombro esterno. Funzioni sempre più avanzate, progettate per offrire più tempo da dedicare ai propri cari e ad attività più piacevoli.

Design

Inoltre, gli elettrodomestici di LG offrono linee di design eleganti che si integrano perfettamente con gli ambienti domestici in cui si inseriscono.

Per esempio, sui nuovi frigoriferi combinati sono state eliminate completamente le maniglie, integrandole direttamente nella porta al fine di creare una maggiore continuità con l’arredo della cucina. Segue questo principio anche il display, presente nei modelli top di gamma in modalità metal touch, che è perfettamente integrato nella porta e dona al frigorifero una linea minimal e raffinata.

Similmente, anche per le lavatrici AI DD il design è stato rivisto rispetto ai modelli precedenti, cercando di coniugare praticità ed estetica: un oblò in vetro temperato per una maggiore resistenza, una manopola in metallo che dona maggiore eleganza e un display che è cresciuto nelle dimensioni per donare ai suoi utilizzatori un’esperienza d’uso sempre più semplice.

Funzioni Smart

Entrambe le linee di prodotto sono infine dotate di una serie di funzioni smart che attraverso la piattaforma open di Intelligenza Artificiale proprietaria di LG SmartThinQ, permettono di gestire i prodotti da remoto, controllando per esempio la temperatura del frigorifero che può essere aumentata o diminuita in base alle esigenze o lo stato di avanzamento del bucato, o ancora scaricando i programmi di lavaggio della lavatrice scegliendo quelli più adatti alle proprie esigenze. Infine alcune delle funzioni smart di AI DD (es. selezione programma, start o stop, verifica tempo residuo etc.) sono compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa, così da poter gestire i lavaggi tramite semplici comandi vocali.