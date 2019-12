Microsoft, nuova Xbox Series X: console più veloce e potente di sempre

In occasione dei The Game Awards, tenutisi questa notte a Los Angeles, Microsoft ha annunciato Xbox Series X, la nuova console dell’azienda più veloce e potente di sempre, che definirà un nuovo standard di performance, velocità e compatibilità. La nuova console arriverà nelle vacanze natalizie del 2020, insieme al titolo Halo Infinite. Con Xbox Series X, Microsoft intende cambiare le modalità di sviluppo dei giochi e rivoluzionare l’esperienza dei giocatori.

Oltre ad aver annunciato il nome ufficiale nella nuova console – inizialmente presentata con il nome in codice Project Scarlett – Microsoft ne ha mostrato l’innovativo form factor e ha svelato il nuovo Xbox Wireless Controller, che sarà incluso nella confezione di Xbox Series X.

Durante l’evento, gli Xbox Game Studios hanno inoltre svelato Senua’s Saga: Hellblade II, il sequel del celebre titolo di Ninja Theory Hellblade: Senua’s Sacrifice, che sfrutterà pienamente la potenza di Xbox Series X.

L’appuntamento è stato infine l’occasione per annunciare le date di arrivo di Gears Tactics e Ori and the Will of the Wisps.

Gears Tactics, il frenetico gioco di strategia a turni sviluppato appositamente per i giocatori PC, sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2020 sul Windows Store, su Steam e su Xbox Game Pass per PC (Beta). Sviluppato da The Coalition e Splash Damage, Gears Tactics è ambientato 12 anni prima del primo Gears of War e presenta una storia immersiva incentrata sul personaggio del soldato ribelle Gabe Diaz, doppiato da Noshir Dala, che ha il compito di salvare e formare una squadra, preparandola a fronteggiare pericolosi nemici. È possibile preordinare Gears Tactics per ricevere il Character Pack Thrashball Cole, che include il personaggio Augustus Cole e il Thrashball Armor Set.

Ori and the Will of the Wisps e la Collector’s Edition sono disponibili in pre-order a partire da oggi. Xbox Game Studios e Moon Studios hanno inoltre annunciato la nuova data di rilascio del gioco, che avverrà l’11 marzo 2020, mostrando un trailer in anteprima mondiale, che svela un nuovo coinvolgente gameplay.