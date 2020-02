Morto Bernard Ebbers, l'ex ceo di WorldCom aveva 78 anni

È morto domenica 2 febbraio a 78 anni l'ex ceo di WorldCom, Bernard Ebbers, tra le più importanti società di telecomunicazioni degli anni '90. Fino a poche settimane fa era in carcere per aver manipolato i bilanci della società da lui fondata. ma per le precarie condizioni di salute era stato liberato dalla pena. Creata nel 1983, WorldCom era stata amministrata da Ebbers fino al 2002.

A causa di un rallentamento generale del settore, la società aveva avuto un declinio dele azioni, che l'ex ceo aveva però usato come garanzia per una serie di enormi prestiti con cui aveva finanziato altre attività o l’acquisto di beni di lusso (circa 400 milioni di dollari in totale). Nel 2003 si era così scoperto che il valore di WorldCom era stato gonfiato di circa 11 miliardi di dollari: il più grande scandalo contabile della storia degli Stati Uniti, dopo quello di Bernard Madoff. WorldCom oggi si chiama Mci e fa parte di Verizon Communications.