MR AMARONE TRA I PROTAGONISTI DEL SEMINARIO LEX & THE CITY

Sarà Roma ad ospitare domani – 6 ottobre, al Palazzo delle Assicurazioni Generali - il primo seminario sui temi dell’etica della responsabilità, un’anteprima di quello che verrà discusso a Verona il prossimo Maggio in occasione della “Festa del Diritto”, l’originale manifestazione patrocinata dallo studio legale Lambertini&Associati che ha come obiettivo quello di affrontare il tema del diritto della buona amministrazione con operatori del settore ma anche studenti e cittadini. E sarà proprio il Presidente di Federvini, oltre che di Masi Agricola, Sandro Boscaini il protagonista del dibattito di domani - il primo del Festival “Lex&The City” - con l’intervento dal titolo “La Qualità e la Legge” in cui introdurrà, quale esponente illustre del mondo del vino e della città scaligera oltre che di imprenditore e animatore culturale, il tema del rapporto tra buona gestione produttiva del vino e confronto con una normativa che risulta ancora oggi complessa e non sempre chiara.

Il Presidente di Masi, intervenendo sul tema, ha testimoniato il valore e l’importanza dell’etica nel settore agroalimentare e vitivinicolo, ponendo al centro del suo discorso il quesito: “nel wine & food, la qualità si produce per legge?”.

“In uno scenario complesso come quello che si è delineato per questo settore negli ultimi anni” - ha dichiarato Sandro Boscaini, Presidente di Masi Agricola e Federvini - “il tema della qualità in rapporto alla legge è sempre più centrale, sia dal punto di vista del produttore sia dal punto di vista del consumatore. Prima di tutto occorre interrogarsi sul concetto stesso di qualità. Fino a pochi anni fa avrei avuto a disposizione una risposta molto semplice per definirla: i prodotti provenienti da determinati territori definiti per legge. Le norme disciplinari che si sono susseguite nel tempo – ha continuato Boscaini - sono intervenute direttamente sul termine qualità, generando un cambio di linguaggio e di concetti nell’informazione trasmessa, insieme alle numerose nuove classificazioni delle produzioni e dei prodotti. E’ chiaro che la qualità non si è persa per strada anche se nella denominazione di origine controllata (DOC) non compare più; ma la qualità resta un obiettivo importante, il principale, per la maggior parte dei produttori, insieme al senso di responsabilità per le informazioni che il consumatore riceve, che devono essere sempre più scrupolose in termini di chiarezza”.

Secondo Boscaini non si deve intervenire sulle leggi che regolano questi sistemi, quanto sulle modalità con le quali si comunica al pubblico e a chi consuma il prodotto, in quanto idealmente lo ricede direttamente dal produttore, il cui nome sull’etichetta è, molto spesso, alla base della scelta di acquisto. “Sembrerebbe che tutti i sistemi di certificazione messi in piedi negli anni dal legislatore determinino la qualità, ma prima di ogni cosa la legge dovrebbe operare per diffondere il senso della qualità e promuovere, da parte di tutti i produttori e operatori del settore, una comunicazione al consumatore trasparente, chiara e quanto più completa” conclude Sandro Boscaini.

La prima edizione di "Lex & The City - Festa del Diritto” - promossa dal Comune di Verona e patrocinata dallo studio legale Lambertini&Associati e da altre istituzione - si terrà a maggio 2019 nella capitale scaligera che ospiterà seminari e incontri con professionisti del diritto ed economisti di livello nazionale e mondiale. Una discussione aperta sui temi più attuali e sentiti del diritto nelle sue diverse applicazioni - la buona amministrazione della cosa pubblica, dell’economia, della cultura, della giustizia – che portano alla ribalta l’importanza dell’etica della responsabilità in ogni ambito.

Il Presidente di Masi, intervenendo sul tema, ha testimoniato il valore e l’importanza dell’etica nel settore agroalimentare e vitivinicolo, ponendo al centro del suo discorso il quesito: “nel wine & food, la qualità si produce per legge?”.

“In uno scenario complesso come quello che si è delineato per questo settore negli ultimi anni” - ha dichiarato Sandro Boscaini, Presidente di Masi Agricola e Federvini - “il tema della qualità in rapporto alla legge è sempre più centrale, sia dal punto di vista del produttore sia dal punto di vista del consumatore. Prima di tutto occorre interrogarsi sul concetto stesso di qualità. Fino a pochi anni fa avrei avuto a disposizione una risposta molto semplice per definirla: i prodotti provenienti da determinati territori definiti per legge. Le norme disciplinari che si sono susseguite nel tempo – ha continuato Boscaini - sono intervenute direttamente sul termine qualità, generando un cambio di linguaggio e di concetti nell’informazione trasmessa, insieme alle numerose nuove classificazioni delle produzioni e dei prodotti. E’ chiaro che la qualità non si è persa per strada anche se nella denominazione di origine controllata (DOC) non compare più; ma la qualità resta un obiettivo importante, il principale, per la maggior parte dei produttori, insieme al senso di responsabilità per le informazioni che il consumatore riceve, che devono essere sempre più scrupolose in termini di chiarezza”.

Secondo Boscaini non si deve intervenire sulle leggi che regolano questi sistemi, quanto sulle modalità con le quali si comunica al pubblico e a chi consuma il prodotto, in quanto idealmente lo ricede direttamente dal produttore, il cui nome sull’etichetta è, molto spesso, alla base della scelta di acquisto. “Sembrerebbe che tutti i sistemi di certificazione messi in piedi negli anni dal legislatore determinino la qualità, ma prima di ogni cosa la legge dovrebbe operare per diffondere il senso della qualità e promuovere, da parte di tutti i produttori e operatori del settore, una comunicazione al consumatore trasparente, chiara e quanto più completa” conclude Sandro Boscaini.

La prima edizione di "Lex & The City - Festa del Diritto” - promossa dal Comune di Verona e patrocinata dallo studio legale Lambertini&Associati e da altre istituzione - si terrà a maggio 2019 nella capitale scaligera che ospiterà seminari e incontri con professionisti del diritto ed economisti di livello nazionale e mondiale. Una discussione aperta sui temi più attuali e sentiti del diritto nelle sue diverse applicazioni - la buona amministrazione della cosa pubblica, dell’economia, della cultura, della giustizia – che portano alla ribalta l’importanza dell’etica della responsabilità in ogni ambito.