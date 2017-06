Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione dell’hackathon “My Vodafone Hack”.

Aperte le iscrizioni alla terza edizione dell’hackathon “My Vodafone Hack”



Vodafone Italia lancia la a sfida giovani studenti, startupper e professionisti con la passione per l’IT, il digital design e il digital marketing. Il 3 e il 4 luglio ritorna “My Vodafone Hack”, la terza edizione della maratona digitale di 24 ore dedicata all’app My Vodafone che si terrà a Milano presso il Vodafone Village http://www.vodafone.it/portal/Privati/My-Vodafone-Hack-2017. Durante l’hackathon i partecipanti dovranno presentare una proposta innovativa per sviluppare una nuova funzionalità dell’app My Vodafone, l’applicazione per smartphone e tablet dedicata al Servizio Clienti Vodafone, per tenere i clienti sempre aggiornati su tutte le informazioni e i servizi disponibili per il proprio piano e su tutte le nuove offerte. L’obiettivo sarà lavorare sui potenziali utilizzi della App in mobilità e nel tempo libero, migliorandone l’esperienza e rendendola ancora più completa e coinvolgente.

“My Vodafone Hack”: aperte le iscrizioni alla terza edizione dell’hackathon. Aperto a tutti i giovani under 30 con una grande passione per il mondo digitale

L’iniziativa nasce dalla visione di Vodafone orientata al crowdsourcing e alla co-creation. Dopo il successo delle prime due edizioni Vodafone Italia ha deciso di sfidare nuovamente la creatività dei giovani, dando loro l’opportunità di incontrare e collaborare con uno dei maggiori player delle telecomunicazioni. Nel corso della maratona i partecipanti prenderanno parte a diverse attività e avranno anche l’opportunità di essere seguiti da mentor di rilievo e ascoltare speech ispirazionali. “My Vodafone Hack” è aperto a tutti i giovani under 30 con una grande passione per il mondo digitale, che preferibilmente abbiano conoscenze ingegneristiche, informatiche, di digital design, marketing e/o management.

Le iscrizioni, individuali o di gruppo, sono aperte fino al 30 giugno al link: voda.it/hack_registration. I tre progetti vincitori saranno premiati con degli smartphone top di gamma di Huawei. 3 interazioni su 4 delle interazioni totali mensili con i clienti avviene attraverso i canali digitali e la metà di queste sono effettuate dalla app My Vodafone e m-site. Con oltre 80 milioni di visite al mese e un accesso per cliente ogni 3 giorni, l’app My Vodafone è il principale canale di assistenza di Vodafone Italia, utilizzata dal 80% dei clienti ‘smart’.