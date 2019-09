Nike: le scarpe robot si comandano con Siri

A due anni dal lancio sul mercato della prima scarpa in grado di allacciarsi da sola, Nike ha presentato l’evoluzione più recente delle sue ‘sneaker robot’. Le nuove Nike Adapt Huarache (nate nel 1991 da un’idea di Tinker Hatfield, creatore di tanti altri modelli come le Air Max 90 o le Air Jordan) sono state proposte in un modello ad alto tasso di innovazione: le scarpe si possono infatti controllare direttamente tramite Siri o utilizzando un Apple Watch, gestendo i colori delle luci led integrate nella suola. A questo si affianca, ovviamente, il sistema di allacciatura automatico FitAdapt che adatta la tensione dei lacci in base alla forma del piede e delle situazioni. Le Nike Adapt Huarache debutteranno domani sul mercato americano.

La scommessa sulle scarpe automatizzate è l’ultima sfida del colosso dello swoosh in termini di innovazione, dove un altro fronte caldo è quello delle criptovalute. Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata negli scorsi mesi, infatti, l’azienda ha registrato allo Us Patent and Trademark Office la parola ‘criptokicks’, dando il via a speculazioni sulla possibile creazione di una nuova piattaforma e-commerce basata sulle monete virtuali. Questa mossa segnerebbe il culmine della nuova strategia commerciale direct-to-consumer di Nike, il cui obiettivo è mantenere il primato mondiale, soprattutto nel segmento delle sneakers.

Da: pambianconews