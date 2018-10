Nomine Rai: Sciarelli in corsa per Rai3, Mazzà verso il Gr. Rumors

RAI: SCIARELLI IN CORSA PER RAI3 E MAZZA' CANDIDATO AL GR

Si inseguono le voci sulle nomine dei direttori di reti e Tg della Rai, una partita che dovrebbe chiudersi entro la settimana e che, a quanto apprende l'Adnkronos, vedrebbe come novità delle ultime ore Luca Mazzà dalla direzione del Tg3 a quella del Gr e di Rai Radio 1 e Federica Sciarelli candidata alla guida di Rai3 al posto di Stefano Coletta. Anche se per la conduttrice di 'Chi l'ha visto?' non è tramontata l'ipotesi della direzione del Tg1, per la quale attualmente in pole position sembra esserci Giuseppina Paterniti.

Marcello Ciannamea andrebbe a sostituire Angelo Teodoli alla guida della rete ammiraglia di Viale Mazzini, mentre in corsa per Rai2 resterebbero Maria Pia Ammirati e Carlo Freccero. Per la direzione del Tg2, infine, le voci delle ultime ore confermerebbero il nome di Gennaro Sangiuliano. Ancora però nulle è certo giacché non è ancora stata fissata una data del prossimo Consiglio d'amministrazione per l'approvazione delle nomine, che sarebbe previsto tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina.

Rai, Barachini: audizione congiunta per presidente e Ad

"Ho inviato al presidente e all'amministratore delegato della Rai due lettere separate in cui li invito in audizione congiunta". Ad annunciarlo il presidente della commissione vigilanza Rai Alberto Barachini, in apertura dell'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Tra i motivi della richiesta, Barachini ha auspicato che i due possano fornire "rassicurazioni" affinchè le nomine che si apprestano a fare siano "autonome".