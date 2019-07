Palinsesti Discovery, Laura Carafoli: "Uno Chef Rubio inedito. Ecco come ho convinto Daria Bignardi". E su Noemi Letizia...

Palinsesti Discovery 2019, Laura Carafoli: "Uno Chef Rubio inedito. Ecco come ho convinto Daria Bignardi". E su Noemi Letizia... L'INTERVISTA E TUTTE LE NOVITA' SUI PROGRAMMI TV

"La grande novità per il canale 9 di quest’anno è l'arrivo di Daria Bignardi, con un suo programma dal titolo L’assedio. Torna finalmente dopo 4 anni di assenza in tv. Siamo estremamente felici perché abbiamo dovuto corteggiarla per diverso tempo. Alla fine l’abbiamo convinta e torna a fare quello che sa fare in maniera unica, ossia le interviste e un grande show nella prima serata del mercoledì sera". Lo racconta ai microfoni di Affaritaliani.it, Laura Carafoli, chief content officer di Discovery.

Come l’hai convinta?

“E’ stato complicato, perché lei stava bene a scrivere i libri, a fare le sue cose fuori dalla televisione. Non ne sentiva la mancanza. Io però avvertivo fortemente la necessità di avere un personaggio come lei sui nostri canali. Quindi, inizialmente ci siamo incontrate, abbiamo parlato del più e del meno. Le ho detto ‘Daria, chissà mai che ti venisse voglia di fare qualche cosa... qualsiasi cosa puoi farla da noi. Con carta bianca’. E questo le ha dato forse il ‘là’ per ripensarci”

Poi…

“Ha cominciato a pensare a delle cose ‘lontane’ a quello che è il programma di oggi. Più legate a un mondo documentaristico. Sino ad arrivare finalmente a decidere di fare questo programma”

Un'altra grande novità è rappresentata dall’arrivo di Marco Travaglio…

“Lui è già venuto in diverse occasioni come ospite nel nostro programma ‘Accordi & disaccordi’. Dalla prossima stagione sarà con Scanzi e Sommi come conduttore/ospite fisso. Avrà una sua rubrica. Sappiamo che è un personaggio che divide, però sicuramente dal punto di vista del racconto televisivo è un grande acquisto”

Accordi & Disaccordi (Scanzi, Travaglio, Sommi)



I vostri obiettivi negli ascolti tv quali saranno?

“Superare la stagione precedente. E’ un bellissimo momento per i nostri canali, sia per il Nove che per Real Time. E anche per tutto il gruppo di canali. Quindi sicuramente un incremento di qualcosa come l’8-9% di share. Nove oggi fa più o meno l’1,7%, Real Time si attesta verso l’1,4%. Qualcosa in più lo vorremmo fare, perché il palinsesto è davvero molto ricco”

Due scelte controverse che hanno fatto discutere: il racconto della storia di Pietro Maso e Noemi Letizia. Cosa vi ha portato a compierle?

“Sono due storie molto diverse. Il programma di Real Time – Real Housewives di Napoli – ha sei donne protagoniste che vivono nella Napoli bene. E’ un format internazionale, della Nbc, che finalmente arriva su Real Time. E’ perfetto per le donne, racconta il mondo dello sfarzo, ma in chiave napoletana, quindi molto divertente. Nel cast di queste sei donne, c’è anche Noemi Letizia. E’ molto cresciuta rispetto a come ce la ricordiamo noi. Ha avuto dei figli, si è sposata, poi separata. Fa una vita effettivamente molto scintillante. Non ci siamo sentiti di dire ‘No, Noemi Letizia no’. Perché ha fatto un suo percorso. E’ una donna che fa perfettamente il caso di questo programma, quindi è nel cast”

Su Pietro Maso…

“Per ‘Nove Racconta’ abbiamo questo documentario molto intenso su Pietro Maso. Anche qua, è una scelta complessa. Nel senso che far raccontare in prima persona a Pietro Maso l’assassinio dei propri genitori, il suo percorso di 22 anni di carcere... dare in qualche modo al telespettatore la possibilità di capire ‘Ha pagato abbastanza?’ … ‘Sono pronto a riaccettarlo nella società?’ … Si tratta di domande molto importanti. E comunque da un punto di vista registico e di approccio televisivo, secondo me è un racconto che va fatto”

Chef Rubio si spinge nel Sud-Est asiatico con il suo programma…

“Lui è il cuore di Discovery, non soltanto di Nove. E’ un personaggio che abbiamo lanciato su DMAX tanti anni fa e a cui siamo legatissimi. E’ un uomo molto complesso perché non è mai pago di quello che fa, è sempre alla ricerca di qualche cosa. E questo suo ‘essere’ forse è la sua forza. Lui a detto ‘Voglio fare un programma nuovo’. E noi gli abbiamo risposto ‘Rubio fai quello che ti senti’. E si è sentito di fare un viaggio molto lontano. Alla scoperta di valori che fossero lontani da come oggi il cibo è trattato in televisione, ma non solo. E’ un percorso umano, molto spirituale. Un Rubio completamente inedito, ma che alla fine tira fuori sempre la sua vera anima”

Maurizio Crozza (photo by Enrico Vallin)



The last, but not the least: la conferma di Maurizio Crozza che ha rinnovato il contratto…

“Crozza torna da settembre e lo avremo ancora per tre anni”

Pensate a qualcosa di diverso per lui o tornerà con il suo 'Fratelli di Crozza' che ha avuto grande successo in questo percorso sul Nove?

“La sua formula non la cambiamo. Il suo modo di lavorare è unico. E per questo non ci sentiamo di chiedergli neanche minimamente di cambiare la formula”