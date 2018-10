Panorama, la protesta della redazione: no clausole umilianti per la cessione

Assemblea oggi a Panorama: i rappresentati sindacali hanno spiegato quanto emerso durante l’incontro del 10 ottobre per la cessione del ramo di azienda Panorama. Al termine dell'incontro i giornalisti del settimanale Mondadori hanno dichiaro uno scioperato immediato per il pomeriggio, per protestare contro "le condizioni imposte dalla società acquirente La Verità srl".

"L’assemblea di redazione di Panorama - si legge in un comunicato - ascoltato il resoconto della Fnsi, della Alg e del Cdr Mondadori rigetta all’unanimità le condizioni imposte dalla società acquirente La Verità srl".

Le clausole "prevedono una riduzione, in media, del 45% della retribuzione, con umiliante azzeramento delle qualifiche e senza garanzie di durata del perimetro occupazionale". "Tali condizioni - viene aggiunto - non previste dalle norme per la cessione del ramo d’azienda e mai applicate ad alcuna vendita di testata della Mondadori, sono un ignobile tentativo di ricattare i giornalisti dopo anni di lavoro con la minaccia della chiusura".

I giornalisti concludono chiedendo "un ritorno sul sentiero della legalità" e riaffermando la loro "assoluta contrarietà alla svendita di un glorioso settimanale". Il prossimo incontro tra il sindacato dei giornalisti, Mondadori e La Verità srl è previsto per giovedì 17 ottobre.