Paola Ferrari vuole la Domenica Sportiva. I movimenti in Rai

Paola Ferrari (Instagram)

Paola Ferrari, regina dello sport Rai, dopo il successo del 90mo minuto potrebbe tornare alla guida della Domenica sportiva. "È un programma che amo perché lo sento più nelle mie corde squisitamente giornalistiche" spiega la giornalista ad Affaritaliani.it. "Non ho ancora parlato con il mio direttore ma la mia idea sarebbe questa. Spero che l'azienda venga incontro al mio desiderio", aggiunge.





Secondo fonti bene informate il.nuovo dg Mario Orfeo che è stato ribattezzato il "semplificatore" per la maestria con cui sta sciogliendo i nodi Rai, sarebbe orientato ad avallare il ritorno della Ferrari alla Domenica sportiva trasmissione che lei ha condotto per la prima volta dopo anni di condizioni maschili. Ma la Ferrari non è la sola star in attesa di news. L'altra è Simona Ventura che, stando ai rumors provenienti da Cologno, sarebbe in bilico a proposito della nuova stagione del format Selfie andato in onda per 2 stagioni su Canale 5.

Se andrà in onda - sostengono a Mediaset - la trasmissione di Ventura andrà su Italia uno e non sarà lunga 2 cicli ma uno solo. Simona ci teneva a prendere posto nel format Tu si que vales che invece è andato a Mara Venier. Simona grazie all'amicizia con Maria de Filippi pensava addirittura a fare il giudice di Amici ma questa ipotesi non è andata in porto. Movimenti in corso anche in Rai dove i bene informati dicono che Antonio Marano potrebbe tornare nel board di viale Mazzini chiamato direttamente da Orfeo.

Nei prossimi 15 giorni ci saranno gli ultimi aggiustamenti dei palinsesti dove quasi sicuramente entrerà in inverno Veronica Maya molto brava nel nuovo programma Quelle brave ragazze con Valeria Graci Lamario ed Arianna Ciampoli. Chi vorrebbe entrare è Lorella Landi che è rientrata in Rai dopo aver vinto la.causa conquistando un programma estivo di 4 puntate. Ma ce la farà?