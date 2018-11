Parma, la città ducale viaggia a 1 giga al secondo con la fibra di Open Fiber

La capitale italiana della cultura 2020 ha già a disposizione una rete in fibra ottica moderna e a prova di futuro.

Open Fiber ha infatti aperto la vendibilità del servizio per le prime 20milaunità immobiliari della città di Parma già raggiunte dalla nuova infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home), che possono così beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La rete ultraveloce è già arrivata nei quartieri Molinetto, Pablo e Montanara, mentre proseguono i lavori per cablare tutte le aree incluse nel progetto di Open Fiber sul territorio del comune di Parma.

Open Fiber, partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi & prestiti, sta investendo a Parma circa 25 milionidi euro, per collegare alla banda ultra larga quasi 67mila unità immobiliari attraverso 41mila chilometri di fibra ottica. I lavori si concluderanno nel corso del 2019.

L’infrastruttura di Open Fiber è capace di supportare tutte le più moderne tecnologie esistenti: la modalità FTTH, ossia la fibra direttamente nelle case e negli uffici, abiliterà infatti tantissimi servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese, come lo smart working, lo streaming e il gaming online di contenuti in HD, l’e-learning, la videosorveglianza, le applicazione Smart City per il controllo e la gestione del territorio, la domotica, senza contare l’accesso alle piattaforme più avanzate della Pubblica Amministrazione. La nuova “autostrada digitale” rappresenta una grande opportunità anche per il turismo, che nei prossimi mesi sarà sempre più un perno dell’economia di Parma, la città che nel 2020 ospiterà le più importanti iniziative culturali del Paese.

Open Fiber non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale), offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Wind Tre è l’azienda che per prima ha commercializzato servizi su fibra Open Fiber per il comune di Parma. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Wind Tre.