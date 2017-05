Partnership LaPresse-Roma: l'agenzia distribuirà le foto dei giallorossi

LaPresse SpA, la prima agenzia di stampa italiana multimediale a guida imprenditoriale, distribuirà in esclusiva sul territorio italiano e mondiale il materiale fotografico prodotto relativo a tutta l'attività sportiva e non della prima squadra e del settore giovanile di AS Roma. Dalle partite agli allenamenti, dalle conferenze stampa a qualunque evento che veda coinvolti manager e tesserati della AS Roma: il materiale fotografico sarà fornito in esclusiva dai fotografi di Roma Photo a LaPresse, che lo distribuirà, in Italia, attraverso i suoi circuiti: editoria, tv nazionali e locali, radio e web. Nel mondo, le immagini saranno veicolate a editori e broadcaster grazie al network di partner internazionali di LaPresse: Reuters, leader globale nell'informazione, EFE, prima agenzia di stampa mondiale in lingua spagnola e quarta in assoluto, Xinhua, prima agenzia di stampa della Repubblica Popolare Cinese, Press Association, agenzia nazionale del Regno Unito e molte altre agenzie fotografiche di riferimento in altri Paesi.

La partnership comprende anche il completamento della digitalizzazione di tutto il materiale fotografico storico AS Roma presente nell'archivio di LaPresse. "È per noi motivo di soddisfazione aver stretto questo accordo di collaborazione con LaPresse perché certi che sarà il ponte ideale per lo sviluppo e la crescita ulteriore del nostro Club fuori dal campo. Il calcio vive di immagini e momenti da immortalare per poter rimanere vivi nella memoria dei nostri fan - spiega Umberto Gandini, amministratore delegato di AS Roma SpA -. Da oggi e per le prossime quattro stagioni, sarà possibile raccontare la nostra storia attraverso la qualità e la professionalità di un partner prestigioso e affidabile come LaPresse".

"Siamo orgogliosi di annunciare la straordinaria collaborazione con la AS Roma. Nasce oggi una partnership reciprocamente strategica che farà crescere entrambe le società nella comunicazione con i media italiani e mondiali - dichiara Marco Durante, presidente di LaPresse SpA - La nostra struttura romana con il suo staff di giornalisti, fotografi e archivisti lavorerà sinergicamente con il centro media di AS Roma nella gestione quotidiana delle attività di valorizzazione dell'immagine del club. Sono certo che il know-how di LaPresse, acquisito in tanti anni di gestione dell'immagine delle squadre di calcio, unito alla capillarità della rete internazionale, darà un contributo significativo alla visibilità mediatica della AS Roma a livello globale, consolidando l'immagine di un grande club italiano di livello internazionale".