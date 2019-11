Prima social radio per millennialZ. RDS Next per la fascia da 14-24 anni

Una social radio che “vive” e si esprime contemporaneamente su più piattaforme digitali - la smartphone app, Instagram, WhatsApp e il sito - per dare la possibilità di comunicare ed ascoltare contemporaneamente le webstar che ogni giorno, dalle 13.00, animano la programmazione.

RDS Next parla e si confronta con la generazione contemporanea, ovvero i millennialZ: millennial e generazione Z, quella fascia di età che va dai14 anni ai 24 anni.

Protagonisti di questa innovativa proposta di intrattenimento sono le webstar, ovvero content creator e influencer che dal web traggono la propria notorietà e che sul web dialogano mentre fanno radio, affiancati dalla new generation dei conduttori

Da questa capacità si sviluppa un nuovo progetto: RDS Next, la social radio che nasce dalla necessità di dialogare in maniera orizzontale con la generazione mobile che più utilizza i social media, ovvero i *millennial e la generazione Z, fascia di età che va dai 16 ai 24 anni. Ma grazie alla pluralità di voci, contenuti e linguaggi del palinsesto, è possibile raggiungere facilmente anche il target di pubblico fino ai 30 anni.

Ogni giorno, infatti, le webstar animano un palinsesto live costruito sulla base dei linguaggi e delle forme di intrattenimento e partecipazione preferite da questo particolare pubblico, accompagnato da una programmazione musicale appositamente selezionata.

I programmi hanno inizio nel primo pomeriggio, al termine della scuola, e diversi sono i digital speaker che ogni giorno affrontano i temi più cari alle nuove generazioni: le relazioni sentimentali, gli amici, gli eterni contrasti sulle diversità, i social topic più trendy, ma anche la moda e soprattutto la musica, oltre ai temi di interesse più generale.

Ed eccoli i protagonisti che dal web e sul web hanno guadagnato l’attenzione dei propri fan: Gordon, Giacomo Hawkman, Ludovica Pagani, Jason Gagliani, Elisa Maino, Virgitsch, Camilla Bortolami, Ambra Cotti, Davide Semilia, Mose, Jody Cecchetto, Ceskiello, Denny Lahome, Anthony Ipant’s e Tony Red Nose. E questo il palinsesto con gli orari di messa in onda:

· IL CLUB DELLE SOTTONE (Gordon): 13-14

· VERSUS (Giacomo Hawkman e Ludovica Pagani): 14- 15

· MEET&GREET (Jason Gagliani & Elisa Maino, Virgitsh, Ambra Cotti, Camilla Bortolami): 15 - 16

· LA WAVE (Mose e Davide Semilia): 16-17

· HYPEOLOGY (Denny Lahome): 17-18

· SOCIAL ROOM (Jody Cecchetto e Ceskiello): 18-20

· GIN TONY (Anthony IPant’s e Tony Red Nose): 19-20

L’intenzione è quella di stimolare un multi dialogo fra coetanei che popolano, e spopolano, sul web: un posizionamento innovativo che predilige un target che con la radio non ha più grande familiarità. RDS dimostra dimestichezza e capacità nel recepire gli stimoli che scaturiscono dall’innovazione per creare nuove opportunità di dialogo ed intrattenimento, mutuando esperienza da progetti innovativi come RDS Academy.

Come seguire RDSNEXT

RDS Next è un progetto mobile first che vive su una social platform estesa interamente digitale, e si può seguire su:

App smartphone (iOS e Android): contiene la diretta streaming audio/video, palinsesto, musica, conduttori, chat/messaggi live, programmi on demand;

< >Instagram @rdsnext: l’estensione social nativa della radio; un canale per moltiplicare le occasioni di interazione con i creator e i contenuti di RDS Next anche dopo la diretta;WhatsApp 333.8888188: il numero con cui entrare in contatto con i conduttori attraverso vocali, emoji e messaggi di testo;rdsnext.it: l’estensione web del progetto dove cercare la programmazione on-demand