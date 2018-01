Prodea Group firma la convention Imetec per la partnership con Ducati

Prodea Group, agenzia di comunicazione leader nel settore degli eventi e nella gestione di attività promozionali, ha firmato la convention che ha ufficialmente siglato la nuova partnership tra Imetec e Ducati.

Una presentazione in grande stile, svoltasi lo scorso 17 gennaio, all’interno dell’Auditorium del Museo Ducati a Bologna.

Questo luogo esclusivo che racconta la storia della casa motociclistica italiana di Borgo Panigale, è stata la cornice dell’evento dedicato alla partnership e alla nuova linea Men’s Grooming Ducati by Imetec. Presto online sul sito ducatibyimetec.com.

Un opening emozionante con una potente e suggestiva performance live ha accolto i cento ospiti e aperto la giornata.

Nel buio della sala il grande schermo LED ha preso vita attraverso immagini 3d che delineando uno scenario “matrix”, hanno tracciato l’outline di un ballerino che di colpo si è materializzato al centro del palco. I suoi movimenti in interazione con le proiezioni video hanno attivato e accompagnato il pubblico in un viaggio tra le curve e le linee che contraddistinguono la nuova linea del brand, fino a farlo cavalcare sulla silhouette di una moto che in chiusura è diventato il brush grafico di luce con cui il ballerino ha tracciato i segni quasi iconici della nuova campagna Ducati by Imetec.

Particolarità dell’evento è stato l’effetto sorpresa. Tutti gli ospiti presenti, infatti, non erano a conoscenza della nuova partnership fin quando non è stato proiettato a sorpresa il logo rappresentante la partnership Imetec-Ducati e sono state presentate le 8 referenze della linea uomo la cui forma ricordava quella di una moto.