Radio 24, superati i 2 milioni di ascoltatori lungo tutto l’anno

· +7 % gli ascolti nel quarto d’ora medio

· + 3 % gli ascoltatori nel giorno medio

Confermata la nona posizione in classifica

Dopo un primo semestre 2016 più che positivo Radio 24 mette a segno un secondo semestre altrettanto brillante registrando così un 2016 costantemente sopra i 2 milioni di ascoltatori nel giorno medio con una crescita del 3% sull’anno precedente. Cresce anche il dato sul quarto d’ora medio – il dato più significativo dal punto di vista degli investimenti pubblicitari - che nel 2016 registra un incremento pari a + 7%, confermando la fedeltà degli ascoltatori al palinsesto dell’emittente news&talk del Gruppo 24 ORE.

Radio 24 si conferma al nono posto della classifica dei network nazionali. Un ottimo risultato in un anno che ha visto anche il debutto del nuovo logo e del nuovo pay off della radio – Libera la voglia di fare - e la nuova app che ha già riscontrato in pochi mesi un forte gradimento da parte del pubblico. Il trend positivo è confermato anche sul fronte della raccolta pubblicitaria che mantiene il segno positivo.

“Siamo particolarmente soddisfatti della costante crescita di ascoltatori che conferma la fedeltà al nostro modo di fare informazione e intrattenimento. Un risultato raggiunto grazie ad una redazione e una squadra di conduttori che informano e intrattengono con competenza e passione” commenta il Direttore di Radio 24 Roberto Napoletano.