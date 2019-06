Rai, a Gad Lerner compenso di 69.000 euro lordi per 'L'Approdo'

A Gad Lerner va un compenso di 69.000 euro lordi per l'intero programma, comprensivo di un periodo di preparazione e ideazione della trasmissione. Valore rimasto invariato dal suo rientro in Rai nel 2016. Lo precisa la Rai in merito a indiscrezioni sul programma "L'Approdo" in onda per 5 puntate da domani su Rai3. Si tratta di una nuova serie, "in linea con le precedenti gia' realizzate da Gad Lerner sulla stessa rete". Lerner e' autore, conduttore di studio del programma (una produzione interna Rai) e realizza interviste sul campo. Tutti gli altri costi - aggiunge viale Mazzini - sono relativi all'utilizzazione di maestranze e scenografie del Centro di produzione televisivo di Torino, dove "L'Approdo" viene realizzato, "al fine di avere il contributo di dipendenti e squadre di lavoro interne in un centro di eccellenza Rai che andra' sempre piu' valorizzato: in tal senso, i costi delle squadre di lavoro sono dipendenti dal limitato numero di puntate del programma".