Rai: Capitanio (Lega), da Agcom accertamenti su intervista Tg1 a Conte

"Agcom contesta l'intervista truffa a Conte e chiede chiarimenti alla Rai. A seguito dell'esposto di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, l'Agcom accerterà se l'intervista farlocca - e flop - al presidente Conte, andata in onda a pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria nello speciale del Tg1 in prima serata, ha violato le norme sul pluralismo dell'informazione. Si doveva parlare di Erdogan, è stato uno spot al governo. Attendiamo l'esito di questa verifica. L'Agcom è in attesa di risposte sia da parte dell'a.d. Salini che dello stesso Tg1".

Così i parlamentari della Lega in Commissione di Vigilanza Rai: Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Paolo Tiramani, Giorgio Maria Bergesio, Umberto Fusco e Simona Pergreffi.