Rai, Giuseppe Carboni verso il Tg1. Pronte le nomine. Ecco tutti i nomi

Nomine Rai, intesa raggiunta. L'a.d. Fabrizio Salini farà avere i cv dei direttori di reti e di tg ai consiglieri di amministrazione. Per lo scoglio principale, il Tg1, sarebbe stato scelto il nome di Giuseppe Carboni, giornalista del Tg2 che da anni segue i 5 Stelle. Il cda con all'ordine del giorno le nomine è in programma mercoledì alle 10.30. Di Maio e Salvini hanno trovato l'accordo dopo che il leader della Lega aveva bocciato tutti i nomi dei grillini per il Tg1 tranne quello di Federica Sciarelli, che però ha chiesto di restare a condurre 'Chi l'ha visto?'. Per quanto riguarda la Rete 1 si fa il nome (proposto da Salvini) di un esterno proveniente da Mediaset: Paolo Del Debbio anche se lui smentisce: "C'è stato un interessamento da parte loro qualche settimana fa, ma poi la cosa è finita lì. Nella partita dei direttori io non ci sono". Al Tg2 Gennaro Sangiuliano e al Tg3 confermato Luca Mazzà, mentre a Rai 2 dovrebbe andare Maria Pia Ammirati e a Rai3 resterebbe Stefano Coletta. Alessandro Casarin al Tgr (con vice Roberto Pacchetti), Maurizio Losa o Jacopo Volpi a Raisport, Ludovico Di Meo a Radio Rai, Antonio Preziosi a Rai Parlamento e, infine, a Rainews dovrebbero andare o Giuseppina Paterniti o Iman Sabbah.