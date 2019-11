Rai ancora anti Salvini. Ma la Berlinguer dà un’ora al leader della Lega

Siete proprio sicuri che Matteo Salvini abbia occupato la Rai ? Prendiamo domenica scorsa : il ministro Bonafede, M5S, conversava, amabilmente, con l’eterna Mara Venier, a “Domenica In”, su Rai1; il ministro di LEU, Speranza, a “Quelli che il calcio”, su Rai2, elogiava le “Sardine” anti-Lega ; donna Lucia Annunziata, ex dalemiana, su Rai3, aveva invitato due noti “salviniani”( o no ?), don Carlo Calenda, ex di tanti cespugli, e la ministra “tecnica”, Lamorgese. In serata, chiusura, in bellezza, su Rai2 : Fazio ossequiava l’ex premier, PD, Paolo Gentiloni Silverj, Roberto Saviano e la capitana Carola Rackete.

A sinistra, Salvini può contare sulla simpatia della marchesa Bianca Berlinguer che, su Rai3, martedì, gli ha fatto una lunga intervista, insieme a suo cognato, e compagno di fede, Luca Telese. E il successore di Bossi ha ossequiato il defunto don Enrico, “migliore di Zingaretti e Renzi”.