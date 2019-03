Reddito Cittadinanza: sui mezzi Gruppo 24 ORE 4 giorni di copertura speciale

La sinergia delle redazioni del gruppo per offrire tutte le informazioni complete, dettagliate e utili.

Per arrivare preparati all’appuntamento del 6 marzo il Gruppo 24 ORE mette in campo tutti i suoi mezzi e l’autorevolezza dei suoi giornalisti ed esperti per quattro giorni di Speciali, Guide e approfondimenti che metteranno a disposizione di tutte le categorie coinvolte le informazioni utili, gli strumenti da usare e gli errori da evitare. I focus del Sole 24 Ore da domenica 3 a mercoledì 6 marzo, il dossier e i video online sul sito, il Radioday di Radio 24 in onda proprio il 6 marzo e le ultime notizie e i commenti in tempo reale di Radiocor. Prosegue quindi la strategia del Gruppo 24 ORE, dopo le iniziative per la Fattura Elettronica e per Quota 100, di offrire un sistema multipiattaforma completo su cui gli investitori pubblicitari possono investire raggiungendo i target complementari dei mezzi del gruppo.

Inizia il quotidiano domenica 3 marzo con un approfondimento che farà il punto su tutti i contenuti della Riforma e sull’impatto numerico del reddito di cittadinanza, oltre a esaminare le criticità che restano aperte.

Il Sole 24 Ore prosegue lunedì 4 marzo con un Focus dedicato ai dettagli che fanno la differenza nell’accesso al reddito di cittadinanza e che determinano la vera linea di demarcazione tra beneficiari ed esclusi. Un aspetto da non sottovalutare, in quanto a parità di condizioni di base dei soggetti richiedenti ci sono altri elementi chiave che possono precludere o spianare la strada verso il nuovo strumento di welfare varato dal governo giallo-verde: non tutti i single, le famiglie con figli, gli stranieri residenti in Italia da 10 anni o chi ha perso un lavoro sono infatti “uguali”. Il Sole del Lunedì svelerà queste differenze, mentre martedì 5 marzo il Focus sarà sulle ultime notizie sul fronte Caf e centri di impiego.

Sul fronte digital, è già online sul sito del Sole 24 Ore un Dossier aggiornato sul reddito di cittadinanza con tutte le novità a livello legislativo e di attuazione. Inoltre alla vigilia della partenza del reddito di cittadinanza, sarà online un video tutorial con tutti i passi concreti da fare per ottenere l’assegno. Infine martedì 5 marzo in serata è previsto un video forum in diretta sul sito con un confronto tra esperti e operatori sulle modalità e criticità del reddito di cittadinanza ai nastri di partenza.

Mercoledì 6 marzo, giorno dell'avvio delle procedure per la richiesta del Reddito di cittadinanza, Radio 24 dedica un Radioday con finestre nei giornali radio, in Effetto Giorno alle 13.00 e Focus economia alle 17.30, andando a vedere cosa succede nelle città italiane: una mappa live da Palermo a Taranto, da Roma a Genova, da Milano a Napoli per raccontare in presa diretta cosa accade.

La cronaca in tempo reale con le ultime novità e dichiarazioni dei principali esponenti della politica e delle istituzioni coinvolte sarà assicurata dall’agenzia di stampa Radiocor sia nei giorni precedenti il D-Day sia il giorno stesso con i commenti sull’andamento della prima giornata di avvio del Reddito di Cittadinanza.