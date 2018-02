Reteconomy, in onda il nuovo format ''Arte a Mezzanotte'' dal 5 febbraio

Reteconomy presenta il nuovo format ''Arte a Mezzanotte''ideato e condoto da Giorgio Gregorio Grasso, in onda dal lunedi' al venerdi' a mezzanotte sul canale 512 di Sky e 260 del Digitale Terrestre.

Reteconomy, dal 5 Febbraio il nuovo format ''Arte a Mezzanotte'': contenuti di arte e cultura dal lunedi' al venerdi' a mezzanotte con Giorgio Gregorio Grasso



Reteconomy presenta ''Arte a Mezzanotte'', il format ideato e condotto dallo storico e critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso, in onda a partire dal 5 febbraio. ''Arte a Mezzanotte'' e' la nuova striscia quotidiana. Il nuovo format inoltre si avvarrà di esperti d’arte che daranno consigli e suggerimenti su investimenti nell’arte contemporanea, soprattutto italiana. di Reteconomy, in onda dal lunedi' al venerdi' a mezzanotte sul canale 260 del Digitale Terrestre e 512 di Sky.

Reteconomy, dal 5 Febbraio il nuovo format ''Arte a Mezzanotte'': una striscia quotidiana sull'arte e la cultura

Tutte le sere, a mezzanotte in punto, come in una “mostra guidata in video”, il professor Grasso presenterà opere pittoriche astratte, figurative, espressionistiche, iperrealiste ma anche fumetti, fotografie e sculture, oltre a interessanti focus sugli eventi più prestigiosi di rilevanza nazionale e mondiale relativi all'arte e alla cultura. Imperdibili le interviste ai migliori artisti contemporanei come Miro Persoljia, Francesco Perilli, Ercole Pignatelli, Marco Amore,Maria Kononov, Daniele Migliettae Flycat. Agli artisti sarà data l’opportunità di raccontare il concept che ha ispirato le loro opere e i linguaggi estetici utilizzati, rivelando una chiara estrazione divulgativa del programma, rivolta ad un pubblico non solo di esperti e collezionisti, ma anche di curiosi, appassionati e amanti dell’arte. Nel corso delle puntate che proseguiranno fino a maggio sarà dato ampio spazio a mostre e fiere, a livello nazionale e internazionale, per dare voce anche a quelle meno note e peculiari. Infine si parlerà anche di nuove tendenze come la “Digital Art”. Nella prima puntata sarà intervistato il pittore Miro Persolja alla Biennale d’Arte di Venezia, e saranno mostrati e spiegati alcuni quadri di giovani talenti come Maria Kononov, Francesca Provetti e Marco Amore.