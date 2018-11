Roberto Giacchi prossimo ceo di Italiaonline

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 novembre 2018 in merito alla possibile nomina del Dott. Roberto Giacchi nel ruolo di Amministratore Delegato di Italiaonline, la Società annuncia che in data odierna Italiaonline e il Dott. Giacchi hanno raggiunto un accordo in base al quale il Dott. Giacchi assumerà il ruolo di direttore generale entro il 5 dicembre 2018 e quello di Amministratore Delegato entro il 13 dicembre 2018. Pertanto, entro tale ultima data e` previsto che il Consiglio di Amministrazione coopti il Dott. Giacchi e gli conferisca le relative deleghe. Il mercato ne sarà tempestivamente informato nei termini di legge.

“Sono molto contento – commenta il Dott. Roberto Giacchi – di entrare in Italiaonline, azienda che ha fatto la storia di internet del nostro Paese, e di raccogliere il testimone di Antonio Converti, con cui nelle prossime settimane lavorerò per un efficace passaggio di consegne”.