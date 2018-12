Roberto Saviano nella top ten del Financial Times per i libri più belli

Roberto Saviano batte un nuovo record letterario.

Il trentanovenne scrittore napoletano trapiantato a New York, per tristi cause di forza maggiore che tutti conosciamo dopo il successo mondiale di Gomorra, è stato infatti annoverato come unico autore italiano nella lista dei dieci migliori romanzi del 2018 stilata dal Financial Times per il suo La Paranza dei bambini, pubblicato nel nostro Paese nel 2016 dalla Feltrinelli.

Approdata Oltreomanica per i tipi della Picador nella traduzione di Anthony Shuugar e con il titolo The Piranhas, l'opera racconta le storie di dieci adolescenti napoletani che, in scooter contromano, muovono ogni giorno alla conquista della città, parallelamente all'ascesa di una "paranza", un gruppo di fuoco legato alla Camorra, capeggiata dal giovanissimo Nicolas Fiorillo.

Sconfessando la non molto entusiastica recensione scritta da Ian Thompson (con un titolo The Dodgy Vita, che parafrasa la Dolce Vita in versione criminale) sempre per il Financial Times, il giornale britannico ha dunque scelto d'inserire il romanzo tra i dieci migliori dell'anno in corso per quanto riguarda la narrativa straniera. Un riconoscimento che ovviamente dona lustro non soltanto allo scrittore, ma anche all'Italia.