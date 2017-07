Un momento della presentazione di Rockin’1000 il Summer Camp, quest'anno in alta quota in Val Veny, alla Samsung Smart Arena.

Il Summer Camp di Rockin’1000 presentato alla Samsung Smart Arena. Le parole di Martino Mombrini, direttore marketing divisione IT di Samsung Italia

Rockin’1000, la Rock Band più grande del mondo si sposta dalla Romagna per approdare, il 28 e 29 luglio, in Val Veny a Courmayeur e suonare sul tetto d’Europa. Nel 2015 per la prima volta al mondo 1000 musicisti si radunarono in un parco a Cesena per suonare Learn to Fly dei Foo Fighters. Fu una follia e un inaspettato successo. In poche ore il video diventò virale con oltre 38 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e la band statunitense decise di andare a Cesena per rispondere a quell’invito con un concerto. Solo un anno dopo, i Mille si ritrovano con Rockin’1000 That’s Life, lo show che segna la nascita ufficiale della band, si registra il sold out di uno stadio intero (14.000 spettatori) e arriva l’omonimo album con Sony Music Italy. “In Samsung crediamo che attivare le passioni dei nostri consumatori, ovunque esse siano, sia necessario per trasmettergli quelli che sono i nostri valori di marca. Per questo motivo sfruttare i diversi passion point del nostro target tra cui lo sport, la musica e la cultura senza dimenticarci di fenomeni emergenti come gli eSport sia rilevante per un target in continua evoluzione. Siamo felici di supportare Rockin'1000, un’iniziativa straordinaria che abbraccia la nostra visione, coinvolgendo oltre mille musicisti e attirando l’attenzione di milioni di persone accomunate dall’amore per la musica. Un nuovo modo di innovare in campo musicale. E in quanto innovazione perfettamente coerente con il nostro brand” dice Martino Mombrini, direttore marketing divisione IT di Samsung Italia.

Rockin’1000, il Summer Camp in alta quota presentato alla Samsung Smart Arena. Una realtà sempre più conosciuta

Oggi Rockin’1000 è una realtà conosciuta a livello globale, che riceve inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Per il 2017, mentre sono in cantiere diverse attività all’estero, il team capitanato da Fabio Zaffagnini, composto da Anita Rivaroli, Claudia Spadoni, Mariagrazia Canu e Martina Pieri, ha deciso di uscire dalla Romagna, terra alla quale deve la fortuna ed il successo dell’esordio, per salire sul tetto d’Europa con Rockin’1000 Summer Camp, un nuovo format che ha come obiettivo quello di far vivere un’esperienza musicale unica ai Mille musicisti e al pubblico, veicolando, attraverso i video musicali che sigillano ogni tappa del progetto, un paesaggio naturale italiano che mozza il fiato. Il 28 e 29 luglio, ad accogliere i Mille, sarà la Val Veny (a due passi da Courmayeur) dove si svolgerà il primo Rockin’1000 Summer Camp: una due giorni a base di musica rock ambientata in una splendida vallata ai piedi del Monte Bianco, riconosciuta come una delle location più belle del mondo. Attualmente le adesioni hanno superato quota 1.300 tra voci, chitarre, batterie, bassi e tastiere e sono aperte le liste di attesa.

Sharingmusic: la strategia dell’innovazione di Intesa Sanpaolo passa per la condivisione La filosofia della condivisione (Sharing) è il principio ispiratore dei nuovi progetti culturali e commerciali di Intesa Sanpaolo: condividere esperienze, emozioni e storie capaci di generare nuove prospettive, un patrimonio comune di idee, nuovi scenari. Ed è proprio nell’ambito di sharingmusic che si inserisce il supporto a Rockin1000 Summer Camp, a testimonianza della volontà di dialogare con i giovani attraverso l’originale canale della musica. Questa iniziativa, infatti, segue il grande successo della sponsorizzazione di X Factor, il talent più seguito di sempre con cui Intesa Sanpaolo ha consolidato la propria attività in ambito musicale e di Idays- Milano 2017.

Rockin’1000, il Summer Camp in alta quota presentato alla Samsung Smart Arena. Lo staff di Rockin’1000

A guidare i 1000 con la sua bacchetta e un grande ascendente sui musicisti, sarà ancora una volta il Maestro Marco Sabiu, produttore musicale, arrangiatore e direttore d’orchestra. Grande conferma nel 2017 dei Music Guru: Alberto Paderni e Lele Borghi (Drum Guru), Augusta Trebeschi (Voice Guru), Biagio Esposito (Bass Guru), Claudio Cavallaro (Consulente Musicale e Guitar Guru), Davide "Dave" Marani (Guru Tastiere) e Stefano Re (Guitar Guru), che oltre ad aver individuato i brani in scaletta e realizzato i tutorial, aiuteranno i musicisti a prepararsi all’evento. Si unirà ai 1000 anche Davide Luca Civaschi, meglio conosciuto con il nome d'arte Cesareo, chitarrista e compositore, membro del gruppo Elio e le Storie Tese e Alteria, una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano. Ulteriori “vip” sono in via di conferma. Rockin’1000 Summer Camp sarà caratterizzato da tantissime iniziative in un programma fitto e articolato che culminerà con due esibizioni dei “Mille”: una notturna venerdì 28 luglio, con The Big Fire, che vedrà i Mille ed il pubblico unirsi attorno al grande falò e una pomeridiana sabato 29 luglio con la Medley Experience: 3 medley, un concentrato di oltre 15 brani indimenticabili, selezionati tra i riff e i ritornelli più emblematici della Storia del Rock. Al termine della performance, la torretta del direttore d’orchestra si trasformerà in consolle per ospitare la DEEJAY Night: una postazione a base di musica rock realizzata con la collaborazione di Radio DEEJAY, main media partner di Rockin’1000 Summer Camp. E ancora: 1000 Rotation Stage, karaoke per cantanti e guitar-a-oke per chitarristi, due attività organizzate grazie agli schermi messi a disposizione dal partner Samsung Electronics Italia, il cinema all'aria aperta con Kino, l’area kids curata da Lacussini, le escursioni e le attività nella natura organizzate in collaborazione con il Comune di Courmayeur, food truck & market.

LE NOVITA’

Per la prima volta Rockin’1000 varca i confini dell’Emilia Romagna per esibirsi alle porte dell’Europa

Per la prima volta i Mille si misurano con una esibizione unplugged (venerdì 28)

Per la prima volta le prove saranno aperte al pubblico

Parteciperanno oltre 100 musicisti stranieri, molti provenienti da paesi extra europei.

Rockin’1000 riceverà la targa Silver Button di YouTube a 3.500 mt di altezza

NASTRO AZZURRO REPORTER

Grazie al supporto del main partner Nastro Azzurro, Rockin’1000 ha costruito un percorso costante e articolato che ha avuto inizio l’anno scorso durante Rockin’1000 That’s Live, si è poi evoluto con lo spot televisivo 2017 del brand e sancito in occasione del Summer Camp con il contest rivolto ai fotoreporter. Coloro che desiderano di diventare inviati speciali di Nastro Azzurro durante Rockin’1000 Summer Camp e vivere un’esperienza unica, immersi tra musica e natura, potranno partecipare candidandosi sul sito: http://nastroazzurrorockin1000.it/La sfida consiste nel raccontare le emozioni legate agli eventi attraverso la fotografia. L’invito è aperto a fotografi, reporter, instagrammers e blogger. E’ possibile candidarsi fino al 21 luglio fino alle 10.00 (giorno in cui verranno comunicati i nomi dei tre vincitori che avranno viaggio, vitto e alloggio offerti dal brand).

Queste le modalità di partecipazione:

1. Scattare 3 fotografie legate al mondo degli eventi

2. Dare un titolo agli scatti descrivendo l’emozione provata in 140 caratteri

3. Inviare le fotografie, compilando l’apposito form sul sito

Una giuria composta da esperti di marketing, fotografia e musica, selezionerà 3 candidati che diventeranno gli inviati di Nastro Azzurro al Rockin’1000 Summer Camp.

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Fin dal primo contatto, il Comune di Courmayeur ha dimostrato grande interesse e curiosità verso questa iniziativa, mettendo a disposizione degli organizzatori uno schieramento di servizi, risorse e contatti preziosi, in supporto alla produzione dell’evento. Sono tante le attività organizzate in collaborazione con il territorio. A partire dalle convenzioni con gli Hotel, Bnb e camping della zona, proseguendo con le promozioni e le scontistiche reciproche che vedono coinvolte molte realtà sportive e culturali che operano nella valle, fino alle attività che valorizzano la natura: corsi di Yoga, passeggiate nel bosco, escursioni in compagnia di una guida specializzata, sempre realizzate in collaborazione con il Comune di Courmayeur. Sarà possibile visitare il bosco (1 ora e mezza di passeggiata) e il Lago del Miage (3 ore di percorso). Sarà possibile scoprire uno degli antichi mestieri valdostani attraverso il tradizionale “Seittòn”: la gara a coppie miste che si misurano con il taglio del tronco. Un’attenzione particolare merita l’esibizione della band valdostana L'Orage, che ama definire la propria musica “il rock delle montagne”, in omaggio alle proprie radici. Propongono uno showcase con strumenti tradizionali, fondendo il mondo folk con la canzone d’autore e le sonorità rock. E infine, la sala stampa ospiterà un rinfresco gentilmente offerto dai produttori locali provenienti dalla Val D’Aosta e dall’Emilia Romagna organizzato in collaborazione con il Comune di Cesena, dove Rockin’1000 è nato e cresciuto e il Comune di Courmayeur, che accoglie la terza tappa del progetto: un gemellaggio legato al cibo tipico delle due località, così diverse eppure ugualmente sensibili e attente all’offerta culturale e musicale del proprio territorio.