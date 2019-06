Rossella Sobrero nuova presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italia

Rossella Sobrero nuova presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Rossella Sobrero è stata eletta sabato 22 giugno a Milano nuova presidente FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, punto di riferimento per i professionisti del settore dal 1970. Sobrero si occupa di comunicazione sociale e di sostenibilità da oltre 20 anni. È presidente di Koinètica, fondata nel 2002, prima realtà in Italia dedicata in modo esclusivo alla responsabilità sociale d’impresa. Alla consulenza affianca da sempre attività di docenza e di saggistica.

L’assemblea ha inoltre votato i 14 membri del Consiglio Direttivo Nazionale per il triennio 2019-2022: Andrea Bagnolini, Daniela Bianchi, Veronica Crippa, Luisa Crisigiovanni, Felice d’Endice, Fabio Famoso, Eliana Lanza, Agostino Magnaghi, Vincenzo Manfredi, Biagio Oppi, Rita Palumbo, Giulia Pigliucci, Sergio Vazzoler, Federica Zar.

Il primo CDN si è riunito subito dopo l’assemblea per avviare le attività del nuovo corso della Federazione: il primo passo è creare uno steering commitee per ripensare le regole associative e organizzare alcuni gruppi di lavoro su alcuni temi importanti come il riconoscimento professionale, la formazione, i servizi ai soci, la certificazione della professione etc. Una fase costituente che sarà caratterizzata dalla condivisione e da un grande apertura: sono inviatati a collaborare singoli soci, esperti, rappresentanti di altre associazioni e tutti coloro che intendono partecipare al cambiamento.