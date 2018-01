Samsung C-Lab presenterà tre nuovi progetti al CES 2018

Samsung Creative Lab presenta tre nuovi progetti al CES 2018.

Samsung presenterà al CES 2018, che inizierà domenica 7 gennaio 2018 a Las Vegas, tre progetti nati dal proprio Creative Lab (C-Lab) e sviluppati per far crescere ulteriormente quella cultura dell’innovazione che da sempre caratterizza l’azienda sud coreana. Al CES 2018 saranno presenti, inoltre, le iniziative di 7 start-up nate proprio all'interno del Creative Lab di Samsung.

Lo speaker direzionale S-Ray che vuole ridurre l'utilizzo di auricolari

Il primo progetto si chiama S-Ray (Sound-Ray) ed è uno speaker direzionale che conserva tutti i pregi di questa categoria di prodotti, ma con il vantaggio di essere portatile. L’obiettivo di S-Ray consiste nel ridurre l’utilizzo troppo frequente degli auricolari e propone tre diversi formati: neckband, handy, e smartphone cover.

Il dispositivo tecnologico per aiutare nelle complicazioni post-operatorie ai polmoni: GoBreath

GoBreath è, invece, un dispositivo portatile sviluppato per aiutare coloro che soffrono di complicazioni polmonarie post-operatorie, dovute all’anestesia generale. GoBreath consente di accelerare il processo di recupero ed è composto da un terminale portatile da accoppiare ad una app che insegna al paziente le tecniche respiratorie più efficaci per una pronta guarigione.

Occhiali Relumino: un progetto innovativo che abbina occhiali e smartphone

Infine, gli occhiali Relúmĭno sono stati progettati per aiutare le persone con problemi di vista a visualizzare con maggiore chiarezza testi e immagini.Si tratta di un ulteriore sviluppo della app Relúmĭno presentata al Mobile World Congress del 2017 e che consiste in un occhiale dedicato per utilizzare la tecnologia in maniera più comoda e meno evidente rispetto ai tradizionali occhiali per realtà virtuale. Gli occhiali Relúmĭno funzionano in abbinamento con lo smartphone e, grazie al fatto di sfruttarne processore e batterie, possono godere di un fattore forma caratterizzato da leggerezza e praticità.