Samsung, due nuovi roster all’interno del team Morning Stars

Fenomeno in crescita e passione di 1.200.000 italiani, gli esports rappresentano per Samsung un percorso in costante evoluzione, come ha confermato la presentazione dei nuovi team Morning Stars che parteciperanno alla prossima stagione competitiva di Overwatch e League of Legends.

Negli anni sono diventati una disciplina sportiva a tutti gli effetti, per alcuni un hobby per altri una vera e propria professione a tempo pieno. Secondo il recente rapporto sugli esports si tratta senz’altro di una realtà in crescita: in Italia si contano circa 1.200.000 esports fan,coloro che dichiarano di seguire un evento esports più volte a settimana, tra cui350 mila persone si dichiarano avid fan, coloro che seguono quotidianamente eventi esports, con un aumento rispettivamente del 20% e del 35%. Uno scenario dove i titoli più seguiti appartengono ai generi Videogiochi sportivi e MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), con un podio che vede sul gradino più alto FIFA (47%), al secondo posto Call of Duty (44%) e infine League of Legends che raggiunge il 34% di avid fan. In questo contesto vanno via via aumentando i professionisti del videogame, coloro cioè che hanno scelto di fare delle proprie abilità di gioco un’attività lavorativa.

“Samsung supporta questo mondo da tanto. Questo si lega alla nostra tecnologia che è praticamente perfetta per i giocatori ha spiegato ad Affaritaliani.it Martino Mombrini, Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia e fondatore del team, aggiungendo: “ il progetto è partito qualche anno fa con un talent show, Fight For Glory, con il quale abbiamo reclutato i primi membri del team e da lì abbiamo iniziato a crescere a competere in ambito internazionale. Adesso abbiamo sei team competitivi composti da ragazzi che vanno dai 16 ai 30 anni che sono basati in una Gaming House a Bergamo dalla quale si allenano e partecipano alle maggiori competizioni italiane, europee e mondiali”.

Mombrini, Samsung: “Supportiamo da tempo il mondo degli esports”

Tra successi e traguardi sempre più importanti, la ‘polisportiva’ degli sport elettronici di Samsung ha visto il progressivo inserimento di nuove e professionalità nel roster. Le ultime aggiunte sono quelle presentate oggi durante il “Morning Stars Announcement Day” con due nuovi team Morning Stars pronti a battersi per raggiungere obiettivi sempre più importanti grazie talento e determinazione. Il roster di Overwhatch che parteciperà agli Overwatch Contenders Season 2 – 2019 è composto dal CoachRichard Pipou Buscami e da 7 giocatori, tra cui 5 nuovi - Adam Khegasi Benaouad, Owen Slur Warne, William Asking Vetter, Theo Tek36 Guillebaud e Simon Chubz Vullo - e due già parte dei Morning Stars - Edmondo Dragoneddy Cerini e Arthur Dridro Szanto. Il team di League of Legends, invece, competerà ai prossimi Pg Nationals Virgorsol Beats Summer Split con 6 gamer – tra cui 4 nuovi, Bruno Bruno Romac, Sebastian Sebekx Smejkal, Teodor Vzz Cholako, e due players già parte dei Morning Stars, Kamil Kamil Marcysiak e Sergi Simpy Ruiz Boloix - preparati dal coach Victor Machuky Machuka. La presentazione dei nuovi roster è stata anche l’occasione per annunciare un’importante iniziativa dedicata ai talenti degli esports, che potranno mettersi ulteriormente in gioco. Samsung organizzerà un torneo di due giorni al termine del quale selezionerà i due migliori gamer che entreranno a far parte del team Morning Stars Akademy di Fortnite. Il torneo si terrà il 15 e il 16 giugno presso la Samsung Smart Arena.