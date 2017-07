Samsung Electronics, ecco le nuove stampanti e multifunzione ProXpress serie C40.

Samsung Electronics, ecco le stampanti e multifunzione ProXpress serie C40



Samsung ha lanciato in Italia le stampanti laser e multifunzione ProXpress serie C40, caratterizzate da un’elevata velocità di stampa e da prestazioni a colori di alta qualità. Le stampanti e i multifunzione ProXpress C40 garantiscono un’eccezionale velocità di stampa, una qualità dell’immagine professionale e funzionalità personalizzate grazie alle soluzioni Smart UX Center. I prodotti di questa serie sono ottimizzati per aumentare la produttività delle aziende nei settori che richiedono stampe di alta qualità e volumi elevati, come il commercio al dettaglio o i servizi professionali e finanziari. La serie C40 include i modelli C4010ND e C4060FX. Le stampanti della serie C40 offrono una velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto. Grazie a CPU e memoria dati dai volumi elevati, i dispositivi C40 sono in grado di elaborare e stampare velocemente i documenti con elementi grafici complessi. La stampante laser a colori C4010ND è dotata di una CPU Dual-Core da 800 MHz+400 MHz e 512 MB di memoria, mentre i multifunzione C4060 dispongono di una CPU Quad-Core da 1,5 Hz e 3 GB di memoria.



Samsung Electronics presenta le stampanti e multifunzione ProXpress serie C40. Le parole di Giusi Garrano, Printing Business Unit Manager di Samsung Electronics Italia

I sistemi ProXpress C40 consentono di stampare immagini nitide e dettagliate con una risoluzione migliorata fino a 9.600 x 600 dpi grazie alla tecnologia ReCP (Rendering engine for Clean Pages) di Samsung. Con i prodotti della serie C40, le aziende possono contare su una maggiore nitidezza del testo e una migliore resa delle immagini a colori nei documenti stampati. Un’altra funzionalità che contraddistingue i multifunzione C40 è Smart UX Center, un’interfaccia utente basata su tablet con sistema operativo Android che fornisce app e widget per la stampa. Gli utenti possono creare un ambiente di lavoro più efficiente personalizzando l’interfaccia in base alle specifiche esigenze. È anche possibile scaricare app per la produttività aziendale, la sicurezza dei documenti e la gestione delle stampanti all’indirizzo http://smartux.samsung.com. Ai prodotti ProXpress C40 è stato inoltre assegnato un premio iF Product Design Award a gennaio 2017. “La serie C40 è un gruppo di stampanti multifunzione laser completamente pensate per gli utenti aziendali. Garantisce alta qualità e prestazioni affidabili, con una resa elevata del toner e un TCO molto contenuto”, ha dichiarato Giusi Garrano, Printing Business Unit Manager di Samsung Electronics Italia. “Il nostro obiettivo continua a essere quello di sviluppare prodotti in grado di semplificare le attività di stampa e aumentare la produttività degli utenti.”