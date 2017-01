Samsung lancia sul mercato italiano Galaxy S7 edge nel nuovo colore Blu Artico

Samsung lancia il nuovo colore blu artico per lo smartphone top di gamma Galaxy S7 edge.

Samsung lancia il Galaxy S7 edge nel nuovo colore Blu Artico

Samsung Electronics Italia propone un nuovo colore di tendenza per lo smartphone top di gamma Galaxy S7 edge. È infatti arrivata sul mercato italiano la nuova colorazione Blu Artico. La nuova versione cromatica brilla come se fosse illuminata sulla superficie di vetro, offrendo anche un contrasto di colore oro sulla cornice metallica, creando così una combinazione sofisticata e unica. La nuova colorazione vanta un design raffinato, una fotocamera avanzata Dual Pixel che offre le migliori prestazioni anche in condizioni di scarsa luminosità, funzionalità software semplificate e una connettività senza pari. Galaxy S7 edge Blu Artico, resistente all’acqua e alla polvere (IP68), aumenta la libertà di utilizzo del dispositivo senza comprometterne il design.

Samsung Galaxy s7 edge, il nuovo colore blu artico subito sul mercato

Il bordo curvo di Galaxy s7 edge non è solo una parte del design elegante, ma offre anche un’esperienza migliorata per l’utente. Semplicemente scorrendo lo schermo laterale, è possibile accedere alle funzionalità edge, avviare le app e gestirle ancora più rapidamente. Inoltre, non sarà più un problema lo spazio di memoria grazie al supporto di microSD fino a 256 GB e sarà possibile ricaricare lo smartphone rapidamente anche quando non si ha molto tempo a disposizione grazie alla funzione di ricarica rapida. La funzione Always On Display permette di poter controllare le informazioni principali senza dover sbloccare lo smartphone così da poterle avere sempre a portata di mano. La versione Galaxy S7 edge nella nuova colorazione Blu artico sarà disponibile sul mercato italiano a partire da oggi al prezzo di € 829. Per maggiori informazioni visitare il sito www.samsung.it.