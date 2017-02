Sanremo 2017 vince anche sui social

CARLO CONTI MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017

Tutti i dati su ascolti, share e attività social del 67esimo Festival di Sanremo, in onda su Raiuno dal 7 al 11 febbraio 2016, confrontati con l’edizione 2016 nell’analisi di Publicis Media.

Terza Serata, giovedì 9 febbraio

- Un altro successo per il Festival e per Carlo Conti. La terza serata ha sfiorato il 50% di share (49.7%) e il conduttore si è migliorato rispetto alle sue due passate edizioni, in particolare cresce di 1.8 punti nel confronto con lo scorso anno.

Festival di Sanremo. L’analisi di Publicis Media. Le infografiche Guarda la gallery

- Sono stati 10.4 milioni gli spettatori che hanno seguito i 16 Big esibirsi in cover di grandi successi del passato, numero in linea con quello del 2016. Il Festival si è scontrato principalmente con la prima tv di Interstellar su Canale5 e con Masterchef su Sky Uno, rispettivamente al 9% ed al 4.1% di share. Nonostante superospiti come Mika e LP, l’apice di pubblico, 15.577.893 persone, è stato raggiunto alle 21.52.

- Questa terza serata ha registrato una diminuzione del pubblico più giovane, 15/44 anni, di quasi 3.5 punti percentuali, assorbita dagli spettatori over 55, cresciuti del 3.7%.

- La serata è partita con ascolti superiori rispetto al 2016 e li ha mantenuti per tutta la prima parte, con conseguente performance positiva per tutti i primi 3 break (Sanremo 2, +18%). Perdono invece tutti i break nella seconda parte del programma.

Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

- La seconda serata raggiunge il 46.6% di share, secondo miglior risultato degli ultimi 12 anni, ma in calo di 3.3 punti rispetto alla passata edizione e di quasi 4 punti nel confronto con la prima serata.

- La seconda serata è stata seguita da 10,4 milioni di telespettatori, in flessione del 4% rispetto all’anno scorso, risultato deludente considerando una platea televisiva più vasta di quella del 2016 (+4%). Tra la controprogrammazione particolarmente bene Italia1 con il film Lucy che ha sfiorato i 2Mio di spettatori, oltre al match di Serie A sulle piattaforme pay non previsto lo scorso anno. Picco di telespettatori alle 21.42 quando erano sintonizzate sul Festival 14.340.235 persone.

- Sempre un break in più rispetto alla passata edizione. Soltanto il terzo e l’ultimo guadagnano nel confronto con gli omologhi, mentre Sanremo 6 alle 23.57 ha perso ben l’11% di ascolto.

- La seconda serata del Festival di Sanremo ha registrato delle performance in calo in termini di interazioni rispetto al 2016.

- La pagina Facebook ha registrato nella seconda giornata quasi 50mila nuovi fan, 2mila in più rispetto all’anno precedente (+6%). Trend in calo invece per quanto riguarda le interazioni: 120mila interazioni (like+commenti+share), -70% rispetto al 2016.

- Anche su Twitter la seconda serata ha registrato buone performance in termini di nuovi followers: oltre 4.000 nuovi followers (+10% vs 2016); anche qui in calo le interazioni (tweet e retweet) rispetto all’anno precedente (-41%).

Prima serata, martedì 7 febbraio

- Conti anche quest’anno non delude le attese ed apre il suo terzo festival abbattendo il muro del 50% di share, un risultato che non si verificava dal 2005 con Bonolis. Oltre al miglior esordio degli ultimi anni, Conti può vantarsi di essere l’unico conduttore del Festival che in tre edizioni consecutive si è sempre migliorato.

- La prima serata è stata seguita da 11,4 milioni di telespettatori, il 2% in più rispetto all’anno scorso, nonostante un bacino televisivo in linea con quello del 2016. Lo show, come al solito un mix di intrattenimento e musica, ha avuto tra i momenti più attesi il ritorno di Maurizio Crozza ed il duetto tra il super ospite Tiziano Ferro e Carmen Consoli, ma il picco di ascolti è stato alle 21.40, quando 16.131.865 spettatori hanno seguito Raoul Bova introdurre Elodie, che sul palco dell’Ariston ha ritrovato Maria De Filippi che l’aveva lanciata un anno fa ad Amici.

- Per i break la novità più importante riguarda l’aumento degli spazi, da 7 a 8 interruzioni pubblicitarie. Ben 4 break su 7 migliorano gli ascolti del 2016, in particolare Sanremo 2 alle 21.57, dopo lo spazio dedicato a forze dell’ordine e protezione civile, cresce del 10% lanciato da Carlo Conti subito dopo la frecciata verso chi ha polemizzato sul suo compenso.

- La prima serata del Festival di Sanremo ha raggiunto un’ottima performance sui canali social.

- La pagina Facebook ha registrato nella giornata di esordio della kermesse oltre 60mila nuovi fan, 20mila in più rispetto all’anno precedente (+56%). Trend positivo anche per le interazioni: oltre 274mila interazioni (like+commenti+share), 31% in più rispetto al 2016.

- Buone anche le performance registrate su Twitter: oltre 5.000 nuovi followers durante la prima giornata (+19% vs 2016); invariate invece le interazioni(tweet e retweet) rispetto all’anno precedente.



fonte http://www.primaonline.it