Secolo XIX, Luca Ubaldeschi alla direzione

Il gruppo GNN conferma che Massimo Righi ha comunicato all’editore di voler lasciare la direzione del Secolo XIX. Si tratta, spiega una nota, di una scelta dovuta a ragioni esclusivamente personali.

L’Editore, scrive www.primaonline.it, che comprende pienamente le motivazioni che portano Massimo Righi a questa decisione, lo ringrazia per l’eccellente lavoro svolto in questi due anni e mezzo, nei quali il Secolo XIX si è confermato quale interprete sempre più attento e puntuale della complessa realtà ligure.Luca Ubaldeschi sarà il nuovo direttore del Secolo XIX. Attuale vicedirettore vicario della Stampa, Ubaldeschi ha esperienza e conoscenza necessarie per proseguire nel rafforzamento del giornale in questo momento storico molto difficile per Genova e la regione.A Massimo Righi, che manterrà un ruolo di rilievo nel giornale, e a Luca Ubaldeschi l’Editore formula i migliori auguri di buon lavoro.