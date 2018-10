Sergio Staino lascia Avvenire dopo le “troppe” lamentele per il suo Jesus. A renderlo noto è il vignettista in persona scrivendo al direttore Marco Tarquinio che ringrazia per “l’amicizia e stima che mi hai sempre dimostrato”. La collaborazione era cominciata il 1° ottobre dell’anno scorso, come ricorda primaonline. “Non pensavo assolutamente che qualcuno potesse prenderla così male anche se so benissimo che la satira e il fumetto, con la loro ironica ambiguità, possono facilmente risultare poco comprensibili da chi, per età e formazione, non è abituato a frequentarli”, scrive Staino in una lettera al direttore. “Certo il mio Jesus non risponde completamente ai canoni tradizionali”, prosegue, ma “mantiene tutta la carica rivoluzionaria contenuta nel messaggio evangelico. Per questo mi piaceva, da non credente, essere al fianco di quel grande rinnovamento che osserviamo oggi nella chiesa cattolica guidata da Francesco”.