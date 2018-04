Sky, Comcast presente offerta ufficiale da 22 miliardi di sterline

Sky: Comcast presenta offerta ufficiale, 22 mld sterline

L'operatore via cavo statunitense Comcast ha presentato un'offerta formale per acquistare Sky per 22 miliardi di sterline, un'offerta molto piu' alta della 21st Century Fox, che vuole anche prendere il controllo del gruppo televisivo britannico. Dopo aver annunciato l'interesse il 27 febbraio, Comcast ha formalizzato oggi alla Borsa di Londra il deposito di un'offerta da 12,50 sterline per azione. Questa offerta supera del 16% rispetto a quella della famiglia Murdoch.

"Siamo lieti di formalizzare la nostra offerta per Sky oggi", ha detto il presidente e amministratore delegato di Comcast Brian L. Roberts, sottolineando che la proposta rappresenta un premio significativo rispetto al prezzo dell'offerta 21st Century Fox. La Fox aveva cercato di acquisire il 61% della societa' a 10,75 sterline per azione e oggi ha annunciato di essere ancora "impegnata" e che "sta valutando le sue opzioni" su come procedere. L'autorita' britannica della concorrenza aveva ritenuto che l'acquisto di Sky da parte della Fox "non fosse nell'interesse pubblico" e aveva espresso il timore che avrebbe danneggiato la "pluralita' dei media" poiche' la famiglia Murdoch possiede attraverso News Corp, due quotidiani, The Times e The Sun. Per Comcast, l'acquisizione di Sky "e' un'opportunita' strategica" per acquisire una leadership nella produzione e nella diffusione di contenuti nel Regno Unito e in Europa. Comcast e' considerato uno dei "pesi massimi" nel settore, con NBC, USA Network, CNBC o Universal Studios e DreamWorks, oltre alle attivita' di operatore internet. "L'acquisizione di Sky consentira' al gruppo combinato Comcast / Sky di investire di piu' in programmi originali ed esistenti e di ammortizzare i costi su una base di clienti piu' ampia di 52 milioni di consumatori", ha affermato il gruppo, intenzionato con questa mossa a rispondere all'aumento delle piattaforme di video online come Netflix.