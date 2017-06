Sole 24 Ore, dall'assemblea ok all'aumento di capitale da 50 milioni di euro

Si e' tenuta oggi, sotto la presidenza di Giorgio Fossa, l'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 Ore Spa. L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, con la contestuale presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione sulla remunerazione, la nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci supplenti. In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato i provvedimenti ex art. 2447 c.c., tra i quali l'aumento di capitale per un importo complessivo di euro 50 milioni.

L'assemblea ha approvato inoltre la modifica degli articoli dell'attuale Statuto Sociale relativi al limite al possesso di azioni di categoria speciale e alla disciplina dell'organo di gestione e dei comitati endoconsiliari. L'avvocato Salvatore Sanzo e' stato nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ha nominato, su proposta dell'azionista di maggioranza, quale sindaco effettivo il dott. Francesco Pellone e la prof.ssa Francesca di Donato quale sindaco supplente, mentre su proposta di un azionista di minoranza il dott. Pellegrino Libroia quale sindaco effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, nonche' il dott. Pasquale Formica quale sindaco supplente. L'assemblea ha approvato la situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 dalla quale risultano un patrimonio netto negativo per euro 37.624.000 e perdite complessivamente pari a euro 125.854.000. Inoltre ha dato via libera all'utilizzo integrale delle riserve iscritte nella Situazione Patrimoniale e Economica al 31 marzo 2017, per un importo complessivo di euro 57.431.000, a parziale copertura delle perdite. L'aumento di capitale da 50 milioni andra' eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2017.