Sole 24 Ore, Eraldo Minella nuovo direttore generale dell'Area Professionale

Il Gruppo 24 Ore ha nominato Eraldo Minella direttore generale dell'Area Professionale che aveva diretto dal 2004 al 2011 (tre business unit: Editoria Professionale, Software e Formazione). "Già senior advisor dell'Area Professionale da fine 2018", spiega una nota del gruppo editoriale - ne ha curato "nel 2019 il rilancio fondato su una strategia di sviluppo di un sistema di prodotti e servizi tradizionali e innovativi, che ha visto il rinnovamento del catalogo prodotti cartacei e digitali per i professionisti, il ritorno dell'azienda nel mercato dei software con la linea Valore 24, il lancio di nuove iniziative di networking come Partner 24 Ore, un innovativo ed esclusivo network professionale che mette in contatto commercialisti e partner esterni per aumentare le opportunità di business, e BePrime 24, il primo coworking per commercialisti al via a Milano da gennaio 2020".