Sole 24 Ore, Platero in uscita dal 1° marzo, collaborerà con giornale e radio

Il Sole 24 Ore comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il dr. Mario Calvo Platero, storica firma del quotidiano, a far data dal 1° marzo 2017.

Il giornalista continuerà comunque a collaborare come editorialista con il quotidiano e a condurre il programma “America 24” su Radio 24. Il Gruppo 24 ORE ringrazia il dr. Platero per il contributo dato con la sua professionalità al prestigio della testata nei molti anni di attività e gli augura ogni successo per il suo futuro sia personale che professionale.