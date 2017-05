Bebe Vio con il suo splendido sorriso durante le riprese dello spot Sorgenia.

Sorgenia premiata da YouTube: grande successo per il video della campagna con Bebe Vio



La campagna di Sorgenia con protagonista la campionessa paralimpica Bebe Vio si è aggiudicata il “YouTube Ads Leaderboard” di aprile, per aver raggiunto, in un solo mese dal lancio, oltre tre milioni di visualizzazioni. “Non conta quanto è difficile la sfida, conta l’energia che ci metti!” è il claim dell'adv che è risultato essere tra i più popolari nel mese. I parametri per determinare i vincitori sono oggettivi e si basano sul numero totale di visualizzazioni in Italia, la visibilità organica e la percentuale media di visualizzazioni. Gli spot hanno ottenuto un view through rate del 30%, ben al di sopra dei benchmark di riferimento. La campagna racconta in modo sorprendente ed emozionante la possibilità di scegliere come usare la propria energia nelle sfide di ogni giorno. Per farlo l’agenzia creativa, RED Robiglio&Dematteis ha ideato tre soggetti che, attraverso scene di vita quotidiana della campionessa, coinvolgono lo spettatore.

Sorgenia premiata da YouTube per il boom del video della campagna con Bebe Vio. Le parole di Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & ICT di Sorgenia

“È motivo di grande soddisfazione e orgoglio per noi esserci aggiudicati il “YouTubeAds Leaderboard” con la nostra campagna – ha commentato Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & ICT di Sorgenia. Siamo un operatore piccolo rispetto ai colossi che, come noi, si sono aggiudicati questo prestigioso premio ma la nostra grande passione, lo spirito e il coinvolgimento che hanno animato il nostro team lungo tutto il percorso fatto per lanciare questo spot ci hanno sicuramente aiutato a competere con i grandi player del mondo dell’Adv. Peraltro mi risulta che sia la prima volta in Italia che un operatore del mondo dell’energia riesce ad aggiudicarsi un simile riconoscimento e la cosa, va da sé, ci rende ancora più fieri. Evidentemente la nostra straordinaria testimonial Bebe Vio, che continua a fare incetta di premi e allori in ogni contesto, ci ha trasmesso un po’ della sua forza e fame di vittoria. Questo riconoscimento, inoltre, rafforza la convinzione che la continua ricerca di un modo nuovo di comunicare e rapportarci con i clienti, privilegiando il valore dei messaggi e la qualità customer experience digitale, sia la strada giusta per essere protagonisti nel mercato di oggi e, soprattutto, di domani.” Per vedere il video clicca QUI.